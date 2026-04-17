Bundesliga
Union Berlin: Präsident Dirk Zingler beendet Diskussionen um Trainerin Marie-Louise Eta
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
ran Fußball Bundesliga
Union Berlin: Trainerin Eta zeigt krasse Skills
Videoclip • 01:01 Min
Marie-Louise Eta werde definitiv nur die restlichen fünf Bundesliga-Spiele Cheftrainerin der Männer-Mannschaft sein, betont Dirk Zingler - und widerspricht damit Horst Heldt.
Wenn Union Berlin am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) den VfL Wolfsburg empfängt, steht Marie-Louise Eta besonders im Fokus.
Die 34-Jährige ist als Nachfolgerin des entlassenen Steffen Baumgart die erste Cheftrainerin in der Bundesliga und soll die Berliner zum Klassenerhalt führen.
Eine Tätigkeit darüber hinaus hat Union-Präsident Dirk Zingler nun kategorisch ausgeschlossen. "Marie-Louise Eta wird für fünf Spiele hier verantwortlich sein und danach wird sie die Frauen übernehmen“, sagte er bei "Sky" und widersprach damit auch Geschäftsführer Horst Heldt.
Der hatte zuvor bei einer Pressekonferenz nicht ausschließen wollen, dass Eta über das Ende der Saison hinaus Trainerin des Männer-Teams von Union bleibt.
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Union-Präsident über Eta: "Ich führe diese Diskussion gar nicht"
"Marie-Louise Eta hat vor zwei Wochen mit ganz großer Überzeugung, wir beide haben mit ganz großer Überzeugung einen Vertrag für die Frauen-Bundesliga unterschrieben", stellte Zingler nun klar.
Deswegen führe er diese Diskussion gar nicht, weil dann der Eindruck entstehen könnte: "Wenn sie richtig gut ist, dann bleibt sie bei den Männern, wenn sie nicht so gut ist, geht sie zu den Frauen." Damit würde man "ihr und auch dem Frauenfußball insgesamt einen Bärendienst" erweisen, fuhr der Union-Boss fort. Es sei "immer eine fachliche, inhaltliche Entscheidung, wer welche Mannschaft trainiert".
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Im Gegensatz zu den Männern, die noch den einen oder anderen Punkt im Kampf gegen den Abstieg brauchen, haben die Frauen von Union den Klassenerhalt bereits sicher.
Eta jedenfalls umkurvte die Frage nach ihrer Zukunft geschickt.
"Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall noch Trainerin", sagte sie bei ihrer ersten Pressekonferenz als Union-Trainerin vor dem Spiel gegen Wolfsburg.
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