WM 2026: Philadelphia bietet Fans nach den WM-Spielen kostenlosen Transport

ran Fußball WM 2026: Nur eine Überraschung? KI sagt Gruppensieger voraus Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

In vielen US-Städten explodieren zur WM hin die Preise für den öffentlichen Personennahverkehr. In New York kostet ein Ticket zum MetLife Stadium zum Beispiel 150 Dollar. Doch Philadelphia fährt ein Gegenprogramm, das die Fans sehr freuen wird.

Ursprünglich hatte die FIFA bei den Host-City-Vereinbarungen aus dem Jahr 2018 einen kostenlosen Transport für Fans zu allen Spielen vorgesehen, doch die Realität sieht eindeutig anders aus. In vielen Städten betragen die Transportkosten weit über 100 Dollar pro Person und ohne Vergünstigungen für Kinder oder Rentner. WM 2026: Wucherpreise! Transportkosten für Fans in New York gehen durch die Decke Das WM-Organisationskomitee in Philadelphia hat nun angekündigt, dass die Stadt die Preise für den ÖPNV nicht erhöhen wird. Somit werden Fans nur 2,90 Dollar für ein Ticket zum Lincoln Financial Field, wo sechs WM-Spiele ausgerichtet werden, zahlen müssen.

Philadelphia: Kostenlose Tickets für WM-Fans Doch es scheint noch bessere Nachrichten für die Fans zu geben. Laut "The Athletic" sollen alle Rückfahrten vom Stadion ins Stadtzentrum komplett kostenlos für die Fans sein. Ab der Halbzeitpause bis zu zwei Stunden nach Spielende soll der öffentliche Personennahverkehr gratis sein. Darüber hinaus wäre es mittlerweile viermal so günstig, an einem Spieltag von New York nach Philadelphia ins Stadion zu fahren, als von New York aus ins MetLife-Stadion. New York und das Lincoln Financial Field liegen circa 155 Kilometer voneinander entfernt, während das MetLife Stadium circa 29 Kilometer außerhalb New Yorks liegt. Der kostenlose ÖPNV beim Verlassen des Stadions in Philadelphia ist aufgrund der finanziellen Unterstützung von Airbnb und einem FIFA-Sponsor möglich. Auch interessant: WM in den USA - Beschwerde gegen FIFA wegen möglicher ICE-Einsätze

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