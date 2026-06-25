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WM 2026: Bosnien-Herzegowina steht als erster Gruppendritter sicher in der K.o.-Phase

Aktualisiert:

von SID

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WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich

Videoclip • 01:59 Min

Bosnien-Herzegowina hat sich als erstes Team bei der Mega-WM über den dritten Tabellenplatz für die K.o.-Phase qualifiziert. Nun könnte das DFB-Team warten.

Die Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina hat bei der WM als erster der Gruppendritten die K.o.-Phase erreicht.

Das bestätigte der Weltverband FIFA in der Nacht zu Donnerstag wenige Stunden nach Abpfiff der Partie gegen Katar (3:1).

Der Mannschaft um den Torjäger Edin Dzeko von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 gelang damit Historisches: Erstmals in ihrer Geschichte stehen die "Drachen" in der nächsten Runde bei einer Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale könnte Bosnien auch auf Deutschland treffen - wahrscheinlicher Gegner sind aber die USA.

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WM: Bosnien hielt Druck am letzten Spieltag stand

Nach einem Remis gegen Co-Gastgeber Kanada (1:1) und einer schmerzhaften Pleite gegen die Schweiz (1:4) hatte das Team von Trainer Sergej Barbarez vor dem letzten Spiel in der Gruppe B unter Druck gestanden.

Vier Punkte reichten den Bosniern nach ihrem ersten Sieg im Turnier nun zum Weiterkommen, laut FIFA gehört die Mannschaft nach Abschluss der Gruppenphase sicher zu den besten acht Dritten.

Bei der ersten Endrunden-Teilnahme 2014 war Bosnien noch in der Gruppenphase gescheitert.

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