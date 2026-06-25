Bosnien-Herzegowina hat sich als erstes Team bei der Mega-WM über den dritten Tabellenplatz für die K.o.-Phase qualifiziert. Nun könnte das DFB-Team warten.

Die Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina hat bei der WM als erster der Gruppendritten die K.o.-Phase erreicht.

Das bestätigte der Weltverband FIFA in der Nacht zu Donnerstag wenige Stunden nach Abpfiff der Partie gegen Katar (3:1).

Der Mannschaft um den Torjäger Edin Dzeko von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 gelang damit Historisches: Erstmals in ihrer Geschichte stehen die "Drachen" in der nächsten Runde bei einer Weltmeisterschaft. Im Sechzehntelfinale könnte Bosnien auch auf Deutschland treffen - wahrscheinlicher Gegner sind aber die USA.