ran Fußball WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich Videoclip • 01:59 Min Link kopieren Teilen

Ecuadors Nationaltrainer Sebástian Beccacece hat vor der Partie gegen Deutschland gegen die eigenen Medien in Ecuador geschossen.

Vor dem WM-Spiel gegen Deutschland hat Nationaltrainer Sebástian Beccacece mit der Wahrnehmung seiner Person in Ecuador gehadert, zu einem Rundumschlag ausgeholt und ein Endspiel um seinen Job ausgerufen. "Ich habe nicht das Gefühl, das Herz der Fans erreicht zu haben", sagte der argentinische Trainer vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag in East Rutherford (ab 22 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn). Er habe das Herz seiner Spieler und der Menschen, die ihn täglich begleiteten, erreicht. WM 2026: Nagelsmanns "harte Hand" ist ein gutes Zeichen - ein Kommentar "Diese Menschen kennen mich wirklich. Aber mit dem Fan, der mich nicht kennt, habe ich keine Verbindung aufbauen können. Offenbar gibt es etwas an mir, das ihm nicht gefällt. Und das ist in Ordnung. Man muss solche Dinge akzeptieren. Es tut mir nicht weh", sagte Beccacece, der seinen Job wohl nur mit einem Sieg retten kann. Ecuador steht mit einem Punkt und ohne Tor nach zwei Spielen unter Druck.

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