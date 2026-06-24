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WM 2026: Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute live im Stream und Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:44 Min
Am letzten Spieltag der Gruppe B treffen Bosnien-Herzegowina und Katar in Seattle aufeinander. Es geht um alles: Der Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist das erklärte Ziel beider Nationen.
Bosnien-Herzegowina und Katar stehen sich bei einer WM zum ersten Mal gegenüber.
Für beide Mannschaften ist die Partie das entscheidende Duell, um ihre Chancen auf das Achtelfinale zu wahren.
Wer sichert sich den begehrten Platz in der nächsten Runde?
Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Mittwoch, den 24. Juni 2026, 21:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 12:00 Uhr
Spielort: Lumen Field Stadium, Seattle (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe B
Übertragung und Livestream: Wer überträgt Bosnien-Herzegowina gegen Katar heute live?
Für diese Begegnung gibt es keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Weder die ARD noch das ZDF zeigen das Duell live. Stattdessen liegen die exklusiven Rechte für das TV-Programm und den Livestream in Deutschland komplett bei MagentaTV.
Kommende Livestreams auf Joyn
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WM 2026: Bosnien-Herzegowina vs. Katar im Liveticker
Wer sichert sich den entscheidenden Vorteil in Gruppe B? Verfolge das WM-Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar hier in unserem ran-Liveticker. Wir begleiten die komplette Partie mit Live-Statistiken, den wichtigsten Torszenen, Wechseln und allen spielentscheidenden Momenten.
Der direkte Vergleich: Bosnien-Herzegowina vs. Katar
Wenn Bosnien-Herzegowina am 24. Juni auf Katar trifft, schreibt das Spiel Geschichte: Es ist das erste Mal, dass diese beiden Nationen in einem offiziellen Pflichtspiel aufeinandertreffen. Während andere Teams auf eine lange gemeinsame Historie zurückblicken, ist diese WM-Partie ein absolutes Novum.
Der Austragungsort: Lumen Field Stadium
Das Lumen Field Stadium in Seattle ist bekannt als eine der lautesten Arenen der Welt. Die markante Hufeisenform und die Nähe der Fans zum Spielfeld schaffen eine elektrisierende Atmosphäre, die dieses entscheidende Gruppenspiel zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Zuschauer vor Ort und an den Bildschirmen machen wird.
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