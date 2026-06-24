WM 2026: Nach Schlotterbeck-Verletzung - Auch Brown fällt aus

ran Fußball WM 2026: "Rein von der Außendarstellung": Hummels über Bellingham und Harry Kane Videoclip • 39 Sek Link kopieren Teilen

Das DFB-Team muss im WM-Gruppenfinale gegen Ecuador wohl aufgrund muskulärer Probleme auf Linksverteidiger Nathaniel Brown verzichten.

Der Frankfurter konnte am Mittwochvormittag nicht an der letzten Einheit vor der Abreise nach New York zum Duell mit den Südamerikanern teilnehmen. Stattdessen absolvierte Brown ein leichtes Lauftraining mit Athletikcoach Krunoslav Banovcic. Zweiter Einsatz für DFB-Schiedsrichter Zwayer offiziell Als Ersatz für Brown steht David Raum parat. Der Leipziger hatte seinen Stammplatz erst im WM-Vorfeld an Brown verloren. Damit muss Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Startelf mindestens auf zwei Positionen verändern: Nach dem Turnier-Aus für Nico Schlotterbeck (Innenband) rückt Antonio Rüdiger ins Abwehrzentrum neben Jonathan Tah. Das Training im Spry Soccer Stadium von Winston-Salem fand nach dem starken Regen am Vortag wieder im gewohnten Sonnenschein statt. Der Jonglierkreis mit Pascal Groß und Maximilian Beier legte fast schon obligatorisch früh los, auch das Stuttgarter Trio mit Deniz "Uns" Undav, Angelo Stiller und Jamie Leweling war vorzeitig dabei. Manuel Neuer hielt entspannt den Ball hoch.

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