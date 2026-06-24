WM 2026: Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute live im Stream und Ticker - Die Aufstellungen sind da

Am letzten Spieltag der Gruppe B treffen Bosnien-Herzegowina und Katar in Seattle aufeinander. Es geht um alles: Der Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist das erklärte Ziel beider Nationen.

Bosnien-Herzegowina und Katar stehen sich bei einer WM zum ersten Mal gegenüber.

Update: Die Aufstellungen sind da!

Bosnien-Herzegowina

Vasilj - Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac - Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic - Demirovic, Dzeko

Katar

Abunada - Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Brake - Edmilson Junior, Gaber, Boudiaf, Laye, Al-Haydos, Fathi - Afif

Für beide Mannschaften ist die Partie das entscheidende Duell, um ihre Chancen auf das Achtelfinale zu wahren.

Wer sichert sich den begehrten Platz in der nächsten Runde?