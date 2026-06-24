WM 2026: Jürgen Klopp sieht noch "Spielraum" im deutschen Defensivverhalten

ran Fußball WM 2026: "Kleiner Fan-Moment": Messi klatscht mit Müller und Klopp ab Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Der Trainer und Experte spricht über die Stärken und Schwächen des DFB-Teams und äußert sich auch zu den Favoriten auf den Titelgewinn.

Klopp über DFB-Team: "Richtig gute Mannschaft" Ein Sieg fühle sich "immer besser an", während man bei einer möglichen Niederlage die "schlechte Stimmung" mitnehme. Er habe als Vereinstrainer auch nie rotiert, um Spieler zu schonen, sondern "damit ich frische Beine auf den Platz bringe und das Spiel gewinnen kann". Sane nur auf der Bank? Die voraussichtlichen Aufstellungen für Deutschland vs. Ecuador Generell traue er dem DFB-Team viel zu. "Wir sind eine richtig gute Fußball-Mannschaft", sagte der frühere Trainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool: "Ich mag die Art und Weise, wie wir spielen. Wir haben verschiedene Abläufe und können guten Fußball spielen. Aber wir haben auch noch ein bisschen Spielraum." Insbesondere in der Defensivarbeit und im defensiven Umschaltverhalten sei zum Erreichen der ganz großen Ziele noch eine Steigerung nötig.

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