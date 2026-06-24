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WM 2026: Lionel Messi - Kuchen und Klimmzüge zum 39. Geburtstag
Aktualisiert:von SID
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WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus
Videoclip • 02:00 Min
Ein Kuchen zum 39. Geburtstag und Klimmzüge für den zweiten WM-Titel: Superstar Lionel Messi hat sich zu seinem Ehrentag gut gelaunt und in körperlicher Bestform präsentiert.
Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft postete am Mittwoch ein Foto, das ihn mit seinem engsten Kreis im Team zeigt.
"Den gestrigen Abend haben wir mit einer schönen Überraschung begonnen. Danke!", schrieb Messi. Auf dem hellblau und weiß verzierten Gebäck bilden zwei Kerzen die "39".
Zuvor hatte Messi ein Video aus dem Kraftraum veröffentlicht, in dem er bei verschiedenen Übungen an seiner Fitness arbeitet. Der achtmalige Weltfußballer ist einer der prägenden Spieler der WM in Nordamerika.
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Lionel Messi: Fünf Tore in zwei WM-Spielen
In zwei Spielen traf der langjährige Star des FC Barcelona fünf Mal, beim 2:0-Sieg gegen Österreich stieg er zum alleinigen WM-Rekordtorschützen vor Miroslav Klose auf. Messi hat bei sechs WM-Teilnahmen 18 Treffer erzielt.
Die nächste Chance auf Tore bietet sich ihm im abschließenden Gruppenspiel gegen Außenseiter Jordanien am Sonntag in Dallas (4.00 Uhr im Liveticker auf ran.de). Das Ticket für die K.o.-Runde hat Titelverteidiger Argentinien bereits gelöst.
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