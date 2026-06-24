WM 2026: Lionel Messi - Kuchen und Klimmzüge zum 39. Geburtstag

Ein Kuchen zum 39. Geburtstag und Klimmzüge für den zweiten WM-Titel: Superstar Lionel Messi hat sich zu seinem Ehrentag gut gelaunt und in körperlicher Bestform präsentiert.

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft postete am Mittwoch ein Foto, das ihn mit seinem engsten Kreis im Team zeigt.

"Den gestrigen Abend haben wir mit einer schönen Überraschung begonnen. Danke!", schrieb Messi. Auf dem hellblau und weiß verzierten Gebäck bilden zwei Kerzen die "39".

Zuvor hatte Messi ein Video aus dem Kraftraum veröffentlicht, in dem er bei verschiedenen Übungen an seiner Fitness arbeitet. Der achtmalige Weltfußballer ist einer der prägenden Spieler der WM in Nordamerika.