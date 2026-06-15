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WM 2026: Buschfeuer am Stadtrand von Miami - unmittelbar vor Uruguay vs. Saudi-Arabien

Veröffentlicht:

von SID

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WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln

Videoclip • 01:19 Min

Am Stadtrand von Miami ist vor dem Duell zwischen Saudi-Arabien und dem Uruguay ein Buschfeuer ausgebrochen. Der Brand wurde auf Gefahrenstufe zwei hochgestuft.

Vor der WM-Partie zwischen Saudi-Arabien und Uruguay ist am Stadtrand von Miami ein großes Buschfeuer ausgebrochen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, gab es im Westen des Miami-Dade County einen großen Brand.

Die Rauchwolken waren noch im gut 20 Kilometer Luftlinie entfernten Stadion gut zu sehen. Luftaufnahmen zeigten, wie die Flammen rasch mehrere Hektar Land verschlangen, wobei ein Abschnitt gefährlich nahe an einer Gruppe von Stromleitungen brannte.

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WM 2026: Saudi-Arabien vs. Uruguay nicht betroffen

Der Brand wurde schnell auf Gefahrenstufe zwei hochgestuft, sodass sich auch Luftrettungsteams mit Wasserabwürfen an den Löscharbeiten beteiligten. Die Maßnahmen dauern noch an, über Verletzte oder Schäden an Gebäuden wurde bislang nichts bekannt.

Die Austragung der um 18.00 Uhr Ortszeit angesetzten WM-Partie wurde durch den Brand nicht beeinflusst. In Miami herrscht derzeit große Hitze, von den Behörden wurde auch eine offizielle Warnung ausgegeben.

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