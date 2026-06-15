WM 2026: Buschfeuer am Stadtrand von Miami - unmittelbar vor Uruguay vs. Saudi-Arabien

ran Fußball WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Am Stadtrand von Miami ist vor dem Duell zwischen Saudi-Arabien und dem Uruguay ein Buschfeuer ausgebrochen. Der Brand wurde auf Gefahrenstufe zwei hochgestuft.

Vor der WM-Partie zwischen Saudi-Arabien und Uruguay ist am Stadtrand von Miami ein großes Buschfeuer ausgebrochen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, gab es im Westen des Miami-Dade County einen großen Brand. Die Rauchwolken waren noch im gut 20 Kilometer Luftlinie entfernten Stadion gut zu sehen. Luftaufnahmen zeigten, wie die Flammen rasch mehrere Hektar Land verschlangen, wobei ein Abschnitt gefährlich nahe an einer Gruppe von Stromleitungen brannte.

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