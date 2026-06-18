Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

WM 2026: Erling Haaland sorgt für Erdbeben in Norwegen

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

WM 2026: Haaland und Co. im Wikinger-Look

Videoclip • 01:09 Min

Erling Haaland hat Norwegen mit seinen ersten beiden WM-Toren in Ekstase versetzt. Die Jubelszenen waren offenbar so heftig, dass sogar Seismografen in der Heimat messbare Ausschläge registrierten.

Erling Haaland hat bei Norwegens Rückkehr auf die WM-Bühne nicht nur die Fans begeistert, sondern auch die Messgeräte der heimischen Seismologen beschäftigt.

Beim 4:1-Auftaktsieg gegen den Irak erzielte der Stürmer von Manchester City seine ersten beiden Tore bei einer Weltmeisterschaft und bereitete zudem einen weiteren Treffer vor. Für Norwegen war es das erste WM-Spiel seit 28 Jahren – entsprechend groß war die Euphorie in der Heimat.

Wie das norwegische seismologische Institut Norsar mitteilte, registrierte eine Erdbebenstation in Bergen während der Partie auffällige Signale. Die stärksten Ausschläge wurden demnach unmittelbar nach Haalands Treffern in der 29. und 43. Minute gemessen.

Kommende WM-Livestreams

  • Bald verfügbar

    Heute, 18:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 18:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 23:15 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 23:15 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    148 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    148 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball

    WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball

    WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball

    WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball

    WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball

    WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball

    WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball

    WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball

    WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball

    WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball

    WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Ed Sheeran sorgte 2024 für ähnliches Phänomen

Die Begegnung fand wegen der Zeitverschiebung erst um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit statt, zahlreiche Norweger verfolgten das Spiel gemeinsam bei Public-Viewing-Veranstaltungen oder in Bars. Die ausgelassene Stimmung soll dabei für die registrierten Schwingungen verantwortlich gewesen sein.

Nach Angaben von Norsar können große Menschenmengen durch gleichzeitige Bewegungen bei besonders emotionalen Momenten messbare Erschütterungen verursachen. Die hochsensiblen Messgeräte seien in der Lage, solche Vibrationen zu erfassen.

Ein ähnliches Phänomen hatte das Institut bereits im Sommer 2024 beobachtet. Damals wurden während eines Konzerts von Ed Sheeran in Oslo vergleichbare Ausschläge registriert.

Mehr WM-Videos

Erste WM für Norwegen seit 1998

Für Norwegen war der Sieg gegen den Irak ein besonderer Moment. Die Skandinavier waren erstmals seit der WM 1998 wieder bei einer Endrunde vertreten. Damals erreichte das Team nach einem Erfolg gegen Brasilien das Achtelfinale, scheiterte dort jedoch an Italien.

Zum Auftakt der WM 2026 sorgte nun vor allem Haaland dafür, dass die Rückkehr auf die große Bühne in Norwegen nicht nur hör-, sondern sogar messbar wurde.

Mehr zur WM 2026

- Anzeige -
- Anzeige -