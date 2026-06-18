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WM 2026: Erling Haaland sorgt für Erdbeben in Norwegen
Veröffentlicht:von ran
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WM 2026: Haaland und Co. im Wikinger-Look
Videoclip • 01:09 Min
Erling Haaland hat Norwegen mit seinen ersten beiden WM-Toren in Ekstase versetzt. Die Jubelszenen waren offenbar so heftig, dass sogar Seismografen in der Heimat messbare Ausschläge registrierten.
Erling Haaland hat bei Norwegens Rückkehr auf die WM-Bühne nicht nur die Fans begeistert, sondern auch die Messgeräte der heimischen Seismologen beschäftigt.
Beim 4:1-Auftaktsieg gegen den Irak erzielte der Stürmer von Manchester City seine ersten beiden Tore bei einer Weltmeisterschaft und bereitete zudem einen weiteren Treffer vor. Für Norwegen war es das erste WM-Spiel seit 28 Jahren – entsprechend groß war die Euphorie in der Heimat.
Wie das norwegische seismologische Institut Norsar mitteilte, registrierte eine Erdbebenstation in Bergen während der Partie auffällige Signale. Die stärksten Ausschläge wurden demnach unmittelbar nach Haalands Treffern in der 29. und 43. Minute gemessen.
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Ed Sheeran sorgte 2024 für ähnliches Phänomen
Die Begegnung fand wegen der Zeitverschiebung erst um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit statt, zahlreiche Norweger verfolgten das Spiel gemeinsam bei Public-Viewing-Veranstaltungen oder in Bars. Die ausgelassene Stimmung soll dabei für die registrierten Schwingungen verantwortlich gewesen sein.
Nach Angaben von Norsar können große Menschenmengen durch gleichzeitige Bewegungen bei besonders emotionalen Momenten messbare Erschütterungen verursachen. Die hochsensiblen Messgeräte seien in der Lage, solche Vibrationen zu erfassen.
Ein ähnliches Phänomen hatte das Institut bereits im Sommer 2024 beobachtet. Damals wurden während eines Konzerts von Ed Sheeran in Oslo vergleichbare Ausschläge registriert.
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Erste WM für Norwegen seit 1998
Für Norwegen war der Sieg gegen den Irak ein besonderer Moment. Die Skandinavier waren erstmals seit der WM 1998 wieder bei einer Endrunde vertreten. Damals erreichte das Team nach einem Erfolg gegen Brasilien das Achtelfinale, scheiterte dort jedoch an Italien.
Zum Auftakt der WM 2026 sorgte nun vor allem Haaland dafür, dass die Rückkehr auf die große Bühne in Norwegen nicht nur hör-, sondern sogar messbar wurde.
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