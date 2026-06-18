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WM 2026: Das Luxusproblem Deniz Undav - zwischen Startelf und Super-Joker
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
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Videoclip • 01:02 Min
Ganz Fußball-Deutschland diskutiert über die Rolle von Deniz Undav: Ist der Stuttgarter Stürmer in der Joker-Rolle verschenkt - oder genau der Trumpf, den Julian Nagelsmann für ein erfolgreiches Turnier braucht?
Am Sonntag lief die 64. Spielminute, als Deniz Undav das Spielfeld in Houston betrat.
Die deutsche Mannschaft führte zu diesem Zeitpunkt in ihrem ersten Gruppenspiel bei der WM gegen Curaçao bereits mit 4:1, die Partie war eigentlich gelaufen.
Der Joker schaffte es dennoch, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken: Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung bereitete der Stürmer des VfB Stuttgart das fünfte Tor durch Nathaniel Brown (68.) technisch stark vor, das 6:1 erzielte er selbst (78.).
Den Treffer zum 7:1-Endstand legte er dann wieder für Kai Havertz (88.) auf. Ein Tor, zwei Vorlagen, in der Einzelkritik von ran bekam Undav die Note 2.
Deniz Undav: Markus Babbel sieht Luxusproblem
Kein Wunder also, dass in WM-Zeiten, in denen es in Deutschland wieder einmal 83 Millionen Bundestrainerinnen und -trainer gibt, intensiv über die Personalie Undav diskutiert wird. Nicht wenige sehen den 29-Jährigen in der Startelf und in seiner Joker-Rolle verschenkt.
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"Ich glaube, das hängt mal ein Stück weit natürlich auch vom Gegner ab. Undav kann natürlich auch von Anfang an spielen. Denn dann steht vorne einer drin, der einfach weiß, wo das Tor steht. Ich würde ihn nicht in diese Schublade reinstecken, der kann nur von der Bank kommen, weil das hat er ja auch im Verein zu Genüge unter Beweis gestellt, dass er auch bis zur 90. Minute marschieren und für die Mannschaft da sein kann", sagte Markus Babbel im Gespräch mit ran.
"Also das ist ein Luxusproblem. Zumal Kai Havertz ein herausragend guter Fußballer ist, der auf welcher Position auch immer gesetzt sein muss", erklärte der Europameister von 1996.
Deniz Undav setzt seinen Lauf aus der Bundesliga fort
Argumente für einen Startelfeinsatz Undavs gibt es tatsächlich einige. In der vergangenen Bundesliga-Saison war der Stürmer des VfB Stuttgart der gefährlichste deutsche Angreifer, er erzielte 19 Tore und bereitete sechs Treffer vor.
Seinen Lauf aus der Bundesliga hat Undav zum DFB-Team herübergerettet, schon im letzten Testspiel gegen Finnland stellte er mit einem Doppelpack seinen außergewöhnlichen Torinstinkt unter Beweis.
"Falls ich von Anfang an spielen oder reinkommen sollte: 100 Prozent geben und Tore schießen und natürlich die taktische Idee des Bundestrainers durchziehen. Ich kann beide Positionen spielen. Egal wo man reinkommt, mein Ziel ist Tore schießen, ob auf der Neun oder der Zehn ist egal", beschrieb Undav kürzlich seine Rolle im DFB-Team.
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Kai Havertz und Jamal Musiala sind bei Nagelsmann gesetzt
Und genau hier beginnt das Problem von Undav. Auf der Neun ist Kai Havertz unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gesetzt, auf der Zehn Jamal Musiala. Beide sind komplettere Fußballer als Undav, schneller, technisch stärker. Sowohl Havertz als auch Musiala erwischten gegen Curaçao ebenfalls einen guten Start in die WM, es gibt also keinen Grund für Nagelsmann, Änderungen an der Startelf vorzunehmen.
"Natürlich hört kein Spieler gerne, dass er ein sehr guter Joker ist. Aber ich glaube einfach, dass wir jetzt in dieser Konstellation sehr gut aufgestellt sind", sagte Pierre Littbarski im Interview mit ran mit Blick auf Undav: "Jamal Musiala findet langsam seinen Rhythmus, links spielt Wirtz und rechts Sané, dazu vorne drin mit Kai Havertz ein sehr eckiger, unbequemer Spieler. Diese Spieler würde ich in der Startelf lassen."
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Was bedeutet, dass Undav wohl auch am Samstag gegen die Elfenbeinküste (22 Uhr im Livestream auf Joyn und im Liveticker) zunächst auf der Bank sitzen wird. Gleichzeitig kann sich der Instinktfußballer beinahe sicher sein, eingewechselt zu werden und erneut seine Minuten zu bekommen.
"Der Junge hat einfach einen Lauf. Das wissen die Gegner auch. Je schwieriger die Spiele werden, desto wichtiger wird es, Alternativen zu haben", sagte Littbarski: "Ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft bei dieser WM acht Spiele haben wird. Und dann kommt es natürlich immer mal zu Formschwankungen bei Spielern. Deshalb ist es wichtig, eine Startelf zu haben – aber eben auch Leute dahinter, die auf dem gleichen Level sind", erklärte der Weltmeister von 1990 weiter.
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Nagelsmanns Plan geht auf, Erinnerungen an Schürrle werden wach
Nagelsmann hatte Undav von Anfang an als Joker eingeplant, der in der Schlussphase in die Partie kommt und gegen müde werdende Gegner ordentlich Betrieb machen soll. Gerade bei den zu erwartenden hohen Temperaturen bei der WM kann dies sehr wichtig werden, Undavs Auftritt gegen Curaçao ist ein Beleg, dass der Plan des Bundestrainers aufzugehen scheint.
Weshalb Undav tatsächlich weiter die Rolle des Super-Jokers zukommen könnte. Was wiederum Erinnerungen an André Schürrle weckt, der bei der WM 2014 nie in der Startelf stand, mit drei Toren und drei Vorlagen aber einen entscheidenden Anteil am Titelgewinn hatte.
Deniz Undav, der 2020 noch beim SV Meppen in der Dritten Liga spielte, ist als Joker also nicht zwangsläufig verschenkt – er könnte der Trumpf sein, den Nagelsmann genau dann ausspielen kann, wenn es drauf ankommt.
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