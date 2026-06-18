ran Fußball WM 2026: "Harry zählt nicht!" Warum Undav Kane ignoriert Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Ganz Fußball-Deutschland diskutiert über die Rolle von Deniz Undav: Ist der Stuttgarter Stürmer in der Joker-Rolle verschenkt - oder genau der Trumpf, den Julian Nagelsmann für ein erfolgreiches Turnier braucht?

Deniz Undav: Markus Babbel sieht Luxusproblem Kein Wunder also, dass in WM-Zeiten, in denen es in Deutschland wieder einmal 83 Millionen Bundestrainerinnen und -trainer gibt, intensiv über die Personalie Undav diskutiert wird. Nicht wenige sehen den 29-Jährigen in der Startelf und in seiner Joker-Rolle verschenkt. Pierre Littbarski zum DFB-Team: "Habe keine Mannschaft gesehen, die besser war als Deutschland"

Wie Joshua Kimmich zu Nagelsmanns wichtigstem Puzzleteil wird "Ich glaube, das hängt mal ein Stück weit natürlich auch vom Gegner ab. Undav kann natürlich auch von Anfang an spielen. Denn dann steht vorne einer drin, der einfach weiß, wo das Tor steht. Ich würde ihn nicht in diese Schublade reinstecken, der kann nur von der Bank kommen, weil das hat er ja auch im Verein zu Genüge unter Beweis gestellt, dass er auch bis zur 90. Minute marschieren und für die Mannschaft da sein kann", sagte Markus Babbel im Gespräch mit ran. "Also das ist ein Luxusproblem. Zumal Kai Havertz ein herausragend guter Fußballer ist, der auf welcher Position auch immer gesetzt sein muss", erklärte der Europameister von 1996.

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Deniz Undav setzt seinen Lauf aus der Bundesliga fort Argumente für einen Startelfeinsatz Undavs gibt es tatsächlich einige. In der vergangenen Bundesliga-Saison war der Stürmer des VfB Stuttgart der gefährlichste deutsche Angreifer, er erzielte 19 Tore und bereitete sechs Treffer vor. Seinen Lauf aus der Bundesliga hat Undav zum DFB-Team herübergerettet, schon im letzten Testspiel gegen Finnland stellte er mit einem Doppelpack seinen außergewöhnlichen Torinstinkt unter Beweis. "Falls ich von Anfang an spielen oder reinkommen sollte: 100 Prozent geben und Tore schießen und natürlich die taktische Idee des Bundestrainers durchziehen. Ich kann beide Positionen spielen. Egal wo man reinkommt, mein Ziel ist Tore schießen, ob auf der Neun oder der Zehn ist egal", beschrieb Undav kürzlich seine Rolle im DFB-Team.

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