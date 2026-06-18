WM 2026: Thomas Tuchels magische Halbzeitansprache - Presse und Spieler feiern England-Trainer

ran Fußball WM 2026: "War ja gar kein Druck drauf": Klopp scherzt mit Tuchel Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stand Thomas Tuchel vermehrt in der Kritik. Nach dem Auftaktsieg der englischen Nationalmannschaft gegen Kroatien wird der deutsche Trainer überwiegend gelobt. Vor allem seine Halbzeitansprache sei dabei entscheidend für den Spielausgang gewesen.

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WM 2026: "Eiskalte Wut" - Medien loben Thomas Tuchel Und auch in den Medien fand Tuchels Spielweise Anerkennung. So schrieb die englische Tageszeitung "Daily Mirror": "England und Thomas Tuchel bekommen mit ihrer mutigen Spielweise beim Sieg gegen Kroatien genau das, was sie verdienen." Auch die Rundfunkanstalt "BBC" lobte den deutschen Trainer: "Das war ein Spiel, von dem man keinen Moment den Blick abwenden konnte – sei es wegen Tuchels eiskalter Wut in der ersten Halbzeit oder wegen der Offensivwelle in der zweiten Halbzeit, die dazu führte, dass Englands Nationaltrainer sich nach dem Spiel in die Arme seines Landsmanns Jürgen Klopp warf, als er diesen an der Seitenlinie als TV-Experten entdeckte." WM 2026 - DFB-Gegner Elfenbeinküste: Wettbetrug? Spieler vorübergehend verhaftet Die US-amerikanische Zeitung "New York Times" hob den positiven Einfluss von Tuchels Halbzeitansprache hervor, nachdem beide Mannschaften mit einem 2:2 in die Kabine gegangen waren: "Tuchels Ansprache muss bereits als eine der entscheidendsten Halbzeitansprachen in der Geschichte der englischen Weltmeisterschaften in die Annalen eingehen."

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WM 2026: Tuchels Halbzeitansprache bringt die Wende gegen Kroatien "Wir sind nach der Pause Vollgas gegangen, das müssen wir immer machen", sagte der Stürmer von Bayern München, der nun Englands WM-Rekordschütze ist und mit Gary Lineker gleichzog: "Alle haben es toll gemacht, und das war ein guter Gegner." Die Kroaten mit Altstar Luka Modric stellten für das Team von Thomas Tuchel letztlich keine zu große Hürde dar. Das war vor allem dem 32 Jahre alten Kane zu verdanken. Erst verwandelte er einen von Modric verursachten Foulelfmeter im zweiten Versuch (12.), dann traf er "überragend" per Kopf (42.), wie der Kroate Josip Stanisic anerkennend lobte. Wie Lineker steht Kane jetzt bei zehn WM-Treffern. Dabei hatte es zunächst nicht nach einer Kane-Gala ausgesehen. Denn der Kapitän war beim ersten Elfmeter an Dominik Livakovic gescheitert (10.), der kroatische Torhüter hatte sich aber zu früh bewegt. Und so durfte Kane erneut ran - und traf. Seinen bislang letzten Fehlschuss vom Punkt im Nationaltrikot hatte er sich beim WM-Aus vor vier Jahren in Katar gegen Frankreich geleistet. Diesmal gab das 1:0 den Engländern nicht viel Sicherheit, in der ersten Halbzeit ging es munter hin und her. Dann griff Tuchel entscheidend ein. Direkt nach der Halbzeit traf Jude Bellingham (47.), kurz vor Schluss sorgte der eingewechselte Marcus Rashford für die Entscheidung (85.). Auch interessant: WM 2026: Diogo Jota vor Portugal-Spiel emotional geehrt

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