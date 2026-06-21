WM 2026: Curacao erkämpft Remis gegen Ecuador und macht DFB-Elf zum Gruppensieger

ran Fußball WM 2026: Undav nach Gala - Startelf jetzt Pflicht? Videoclip • 02:35 Min Link kopieren Teilen

Deutschland ist dank Curacao Gruppensieger. Die Karibikinsel ermauerte dank eines WM-Rekord von Keeper Eloy Room ein 0:0.

Debütant Curacao hat sich mit viel Herz und mutigem Offensivdrang den ersten Punkt seiner WM-Geschichte erkämpft und der DFB-Elf den vorzeitigen Gruppensieg beschert. Die Mannschaft von Nationaltrainer Dick Advocaat kam in Kansas City zu einem nicht unverdienten 0:0 gegen den nächsten deutschen Gegner Ecuador. Knapp eine Woche nach der Pleite gegen Deutschland (1:7) fügte Curacao auch dank seines herausragenden Torhüters Eloy Room seinem Fußball-Märchen eine Erfolgsgeschichte hinzu. "Natürlich sorgt es für Frust, dass wir kein Tor erzielt haben", sagte Ecuadors Nationaltrainer Sebastian Beccacece: "Im Fußball gibt es Dinge, die man nicht erklären kann." Vor allem Room brachte den Gegner mit 15 Paraden, die meisten während der regulären Spielzeit in der WM-Geschichte, zur Verzweiflung.

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WM 2026: Curacao-Keeper Room früh unüberwindbar Curacao kann bei seiner historischen ersten WM im Spiel gegen die Elfenbeinküste sogar noch auf den zweiten Platz springen. Ecuador hatte in der Qualifikation vor allem defensiv überzeugt, im zweiten WM-Spiel taten sich die Südamerikaner offensiv aber erneut schwer. Ecuador begann stürmisch und kam dem ersten Turniertor sofort nah. Kapitän Enner Valencia lief nach einem starken Zuspiel aus der eigenen Hälfte allein auf Room zu, scheiterte aber am starken Reflex des routinierten Schlussmanns. Der Außenseiter versteckte sich seinerseits nicht, stieß in der munteren Anfangsphase immer wieder mit Tempo ins letzte Drittel, agierte im Abschluss aber zu ungenau.

Ecuador spät im Pech: Room und Aluminium werden zum Helden Die offensive Ausrichtung Curacaos bot "La Tri" Räume, zudem zwangen die Südamerikaner den Gegner mit frühem Pressing zu Fehlern - und kamen so zu Chancen. Pedro Vite (14.) scheiterte aus spitzem Winkel, Valencia zielte nach einer Hereingabe des Ex-Leverkuseners Piero Hincapié (20.) zu zentral. Auch der wuchtige Abschluss von Gonzalo Plata (28.) war für Room kein Problem. Curacao zog sich vor der Halbzeit mit zwei dichten Defensivreihen etwas zurück. Ecuador fehlten die Ideen. Der Schuss des gebürtigen Hamburgers John Yeboah (42.) war zu unplatziert. Auch nach dem Seitenwechsel machte Ecuador aus der größeren individuellen Klasse zu wenig. Spielerisch fand der Favorit selten ein Durchkommen, häufige Distanzschüsse waren Ausdruck zunehmender Ratlosigkeit. Gefahr entstand nach Standards, Plata (59.) scheiterte per Kopf am starken Room. Curacao setzte auf Konter und näherte sich einer Sensation, bei einer Dreifachchance (60.) kam Ecuadors Torhüter Hernán Galíndez in höchste Bedrängnis. Die größeren Chancen hatte in der Summe dennoch Ecuador. Curacao-Schlussmann Room wuchs dabei über sich hinaus, auch in der Schlussphase parierte er ein ums andere Mal. Ecuadors Angelo Preciado traf dazu die Latte (90.).

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