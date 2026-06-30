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WM 2026 - Dennis Schröder zu DFB-Aus: "Aufstehen und besser werden"
Veröffentlicht:von SID
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DFB-Team: Jürgen Klopp reagiert mit klaren Worten auf Bundestrainer-Frage
Videoclip • 03:27 Min
Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder reitet mit den deutschen Basketballern seit Jahren auf einer Erfolgswelle - und leidet mit dem DFB-Team nach dem Aus bei der Fußball-WM.
"Wenn man fällt, sollte man aufstehen und besser werden", sagte der NBA-Profi in Berlin am Rande des Trainings für die kommenden Länderspiele, es sei "sehr schade, dass sie rausgeflogen sind".
"Man kann nicht immer gewinnen. Wir hatten das auch über Jahre, wo ich angefangen habe mit der Nationalmannschaft", so Schröder, "und jetzt sind wir on top. Es braucht halt manchmal ein bisschen Zeit." Für den Braunschweiger, leidenschaftlicher Fußballfan, ändert die nächste Enttäuschung nichts an seiner Einstellung: "Ich bin immer da, Nummer-1-Supporter, egal ob sie verlieren oder gewinnen."
Wie viele andere ärgerte sich Schröder beim Spiel im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) über das zurückgenommene Tor von Jonathan Tah in der Verlängerung. "Das hätte zählen müssen, so hätten wir gewonnen."
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