WM 2026: Deutschland als Warnschuss: Frankreich nimmt Paraguay ernst

Frankreich erreicht souverän das WM-Achtelfinale. Dort wartet der Deutschland-Schreck, weshalb die Equipe Tricolore gewarnt ist.

An das ausgefallene Topduell mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verschwendeten Didier Deschamps und Co. keine Gedanken. Vielmehr sei das überraschende Aus des DFB-Teams gegen Paraguay eine Warnung mit Blick auf das eigene Achtelfinale.

"Paraguay ist eine starke Mannschaft mit aggressivem, kämpferischem Stil. Ich habe ihr Spiel gegen Deutschland gesehen", sagte Frankreichs Trainer: "Jetzt geht es darum, sich gut vorzubereiten. Gegen südamerikanische Teams ist die Vorbereitung speziell."

Am Samstag (23 Uhr MESZ) treffe die beim 3:0 (1:0) gegen Schweden so überzeugende Équipe Tricolore auf "andere Qualitäten, andere Anforderungen", führte Deschamps aus.

Auch Doppelpacker Kylian Mbappé, der nur noch einen Treffer hinter WM-Rekordtorjäger Lionel Messi zurückliegt, mahnte zur vollen Konzentration gegen den südamerikanischen Außenseiter. "Sie haben gezeigt, dass sie eine ernst zu nehmende Mannschaft sind, sie haben Deutschland geschlagen", so der 27-Jährige.