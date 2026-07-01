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WM 2026: Deutschland als Warnschuss: Frankreich nimmt Paraguay ernst

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Nagelsmann unter Beschuss! Schweinsteiger wird deutlich

Videoclip • 02:04 Min

Frankreich erreicht souverän das WM-Achtelfinale. Dort wartet der Deutschland-Schreck, weshalb die Equipe Tricolore gewarnt ist.

An das ausgefallene Topduell mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verschwendeten Didier Deschamps und Co. keine Gedanken. Vielmehr sei das überraschende Aus des DFB-Teams gegen Paraguay eine Warnung mit Blick auf das eigene Achtelfinale.

"Paraguay ist eine starke Mannschaft mit aggressivem, kämpferischem Stil. Ich habe ihr Spiel gegen Deutschland gesehen", sagte Frankreichs Trainer: "Jetzt geht es darum, sich gut vorzubereiten. Gegen südamerikanische Teams ist die Vorbereitung speziell."

Am Samstag (23 Uhr MESZ) treffe die beim 3:0 (1:0) gegen Schweden so überzeugende Équipe Tricolore auf "andere Qualitäten, andere Anforderungen", führte Deschamps aus.

Auch Doppelpacker Kylian Mbappé, der nur noch einen Treffer hinter WM-Rekordtorjäger Lionel Messi zurückliegt, mahnte zur vollen Konzentration gegen den südamerikanischen Außenseiter. "Sie haben gezeigt, dass sie eine ernst zu nehmende Mannschaft sind, sie haben Deutschland geschlagen", so der 27-Jährige.

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Deschamps spricht nicht über WM 1998

Bereits auf dem Weg zum ersten WM-Titel im Jahr 1998 hatten Les Bleus Paraguay aus dem Weg räumen müssen. Angeführt von Didier Deschamps mühte sich das Team im Achtelfinale zu einem 1:0 durch Golden Goal und musste dabei Schwerstarbeit verrichten. Dieses Erlebnis spiele aber keine Rolle mehr, betonte Deschamps: "Ich spreche nie über meine eigene Vergangenheit mit den Spielern. Die meisten waren 1998 noch nicht geboren."

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