ran Fußball DFB-Team: Nagelsmann denkt nicht ans Aufhören nach WM-Blamage Videoclip • 06:26 Min Link kopieren Teilen

Die Diskussion um Julian Nagelsmann nimmt nach dem WM-Aus Fahrt auf. Sollte der Bundestrainer tatsächlich gehen müssen, stellt sich sofort die Frage nach einem Nachfolger. Mit Jürgen Klopp gibt es einen klaren Favoriten – dahinter ist die Auswahl allerdings überraschend dünn.

Dass Trainern trotz aussichtsloser Situation unmittelbar nach einer großen Enttäuschung der Rücken gestärkt wird, ist im Fußball nichts neues. So war auch Rudi Völler nach Deutschlands überraschender Niederlage gegen Paraguay darum bemüht, Julian Nagelsmann in Schutz zu nehmen. "Jeder weiß, was ich für ein Verhältnis zu Julian Nagelsmann habe. Es wurde immer geschrieben, ich würde versuchen, ihn in Schutz zu nehmen oder als Bodyguard auftreten. Das braucht er gar nicht. Das ist ein absoluter Toptrainer. Das sagt man genau dann, wenn es mal nicht funktioniert. Das ist immer einfach zu sagen, wenn du permanent hintereinander Dinge gewinnst, das weiß jeder. Ich bin überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen. Aber ich bin nicht der DFB alleine. Ich habe das nicht alleine zu entscheiden." Sollte sich der DFB trotz Völlers klarer Haltung zu Nagelsmann dennoch zu einem Trainerwechsel entschließen – was aktuell sehr wahrscheinlich ist – stellt sich sofort die nächste Frage: Wer soll es machen? Die naheliegendste Antwort: Jürgen Klopp.

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Nagelsmann-Nachfolge? Jürgen Klopp hält sich bedeckt Der ehemalige Liverpool-Coach und heutige TV-Experte sowie Fußballchef von Red Bull wird von vielen Fans und Experten als Wunschlösung gehandelt. Auch nach dem Aus gegen Paraguay wurde sein Name sofort wieder diskutiert. Klopp selbst blockte entsprechende Gedankenspiele bei "MagentaTV" aber erstmal ab. "Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. (...) Ich verstehe das, wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, dass da irgendwie mein Name genannt wird, aber es ist nicht der Moment. Und vor allem nicht mit mir [darüber zu sprechen]. (...) Ich habe einen Job, der kein Halbtagsjob ist. Heute ist nicht der Tag, an dem ich über die Personalie Jürgen Klopp nachdenke." Grundsätzlich hat Klopp die Position des Bundestrainers aber nie ausgeschlossen. Im Gegenteil: Über Jahre ließ er sich die Tür stets offen. Im Vorfeld der WM machte er deutlich, dass er "das Rentenalter noch nicht erreicht habe" und "als Trainer noch nicht ganz am Ende" sei. Sollte der DFB tatsächlich auf ihn zukommen, wäre er der klare Top-Kandidat. Dahinter wird die Auswahl allerdings schnell dünn. WM 2026 - DFB-Debakel im Elfmeterschießen gegen Paraguay: Wer wollte nicht antreten?

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Bundestrainer: Deutsche Kandidaten rar gesät Ein Comeback des Weltmeister-Trainers Joachim Löw oder Sommer-Märchen-Architekten Jürgen Klinsmann erscheint wenig realistisch. Beide stehen für vergangene Epochen des deutschen Fußballs, die der Verband eigentlich längst hinter sich lassen wollte. Auch Sandro Wagner dürfte trotz seiner DFB-Vergangenheit aktuell kaum eine ernsthafte Lösung sein. Der ehemalige Assistent von Nagelsmann genießt zwar hohes Ansehen bei vielen Spielern, seine bisherige Arbeit als Cheftrainer reicht aber kaum aus, um ihn direkt auf die größte Bühne des deutschen Fußballs zu heben. Vor allem seine Zeit in Augsburg hat gezeigt, dass der Schritt deutlich zu früh käme. Vielmehr deutsche Trainer, die einen Bezug zum DFB hätten, sind zurzeit nicht auf dem Markt verfügbar. Deshalb könnte der DFB vor einer Grundsatzentscheidung stehen: Hält man an der Tradition eines deutschen Bundestrainers fest – oder öffnet man sich erstmals ernsthaft für einen ausländischen Kandidaten?

DFB-Team: Ausländische Kandidaten gibt es genug Namen gäbe es genug. Gareth Southgate ist seit seinem England-Aus verfügbar, Xavi sucht ebenfalls eine neue Herausforderung. Beide bringen internationale Erfahrung mit. Gleichzeitig wären sprachliche und kulturelle Hürden nicht zu unterschätzen. Interessanter erscheint deshalb Oliver Glasner. Der Österreicher hat bei Crystal Palace eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln und auf höchstem Niveau erfolgreich arbeiten sowie Titel gewinnen kann. Zudem kennt er den deutschen Fußball bestens.

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