:newstime Dieses Dorf will die Bundesliga aufmischen! Videoclip • 01:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Aufstieg der SV Elversberg wirkt auf den ersten Blick absurd, erzählt bei genauerem Hinsehen aber genau die Geschichten, die dem modernen Fußball zuletzt immer mehr verloren gegangen sind. Warum der Erfolg der Saarländer gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Ein Kommentar.

"Geistesgestört" – so beschrieb Trainer Vincent Wagner vor dem letzten Spieltag die Möglichkeit, dass seine SV Elversberg tatsächlich in die Bundesliga aufsteigen könnte. Jetzt ist genau das passiert. Nüchtern betrachtet hat er recht. Dieser Aufstieg ergibt im modernen Fußball, wo es vor allem um Superlative geht, eigentlich überhaupt keinen Sinn: Auf der großen Bühne mischt plötzlich ein Verein aus einem 12.800-Einwohner-Ort mit. Ein Klub, der vor wenigen Jahren noch Regionalliga spielte. Dessen Stadion gerade einmal 10.000 Zuschauer fasst. Dort an der Kaiserlinde werden künftig der FC Bayern und Borussia Dortmund vorbeischneien. Relegation live: VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn am 21.05. ab 19:50 Uhr live auf ProSieben und Joyn

Relegation live: Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth am 22.05. ab 19:50 Uhr live auf ProSieben und Joyn Doch wenn man genauer hinsieht, ist daran eben überhaupt nichts gestört. Im Gegenteil: Die SV Elversberg ist die vielleicht schönste Erinnerung daran, worum es im Fußball eigentlich einmal ging. Um Kampf, Willen, Resilienz und große Emotionen.

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Letztes Jahr scheiterte Elversberg - und trotzte der Logik Die erste Reaktion auf den Aufstieg war bezeichnend. Sekunden nach dem Abpfiff gegen Preußen Münster wagte der Kommentator einen Ausblick. Elversberg gelte vielerorts schon jetzt als sicherer Absteiger der kommenden Saison. Fast so, als seien die Saarländer versehentlich in die Bundesliga geraten. Dabei kann man die Leistung des Klubs nicht hoch genug einschätzen. Vor einem Jahr war die SVE schon einmal kurz vor dem Aufstieg gestanden, scheiterte dramatisch in der Nachspielzeit der Relegation am 1. FC Heidenheim. Relegation zur 1. und 2. Bundesliga 2026: Welche Teams sind dabei? Wann finden die Spiele statt? Es folgte der Ausverkauf. Erfolgstrainer Horst Steffen zog es nach sieben Jahren zu Werder Bremen, Elversberg verlor elf Leistungsträger, darunter Kapitän Robin Fellhauer. Wichtige Säulen der Erfolgsmannschaft – einfach weg. Der typische Verlauf kleiner Überraschungsvereine schien damit eigentlich vorgezeichnet: Absturz statt Aufstieg. Doch Elversberg zerfiel nicht. Elversberg wurde stärker. Mit Vincent Wagner kam ein neuer Trainer, dazu 13 hungrige Spieler. Vom ersten Spieltag an ließ die neu zusammengewürfelte Mannschaft ein bemerkenswertes Wir-Gefühl spüren. Die Konsequenz: Die Saarländer spielten wider Erwarten sofort wieder oben mit, überwinterten auf Rang zwei und übernahmen zeitweise sogar die Tabellenführung der 2. Liga.

Resilienzmonster Elversberg Selbst den Verlust ihres Top-Torjägers Younes Ebnoutalib zur Winterpause, der bis dato zwölf Treffer in 17 Spielen erzielt hatte, kompensierte die Mannschaft. Auch der Wechsel von Sportvorstand Ole Book zum BVB im März 2026 blieb ohne spürbare Konsequenz. Elversberg marschierte einfach weiter. Ganz nach dem Motto: Jetzt erst recht. Es ist angenehm irritierend, weil Elversberg einfach nicht in das Bild passt, das der moderne Profifußball inzwischen von sich selbst gezeichnet hat. Reichweite, Märkte und Internationalisierung spielen an der Kaiserlinde naturgemäß nur eine untergeordnete Rolle. Dass trotzdem Erfolg möglich ist, müsste doch jedes Fußballliebhaber-Herz höher schlagen lassen.

Elversberg auf den Spuren von Unterhaching? Natürlich wird die Bundesliga für Elversberg eine gigantische Herausforderung. Natürlich stellt sich die Frage, wie bundesligatauglich ein Verein mit einem 10.000er-Stadion überhaupt sein kann. Aber dachten wir das nicht schon einmal? 1999, als die SpVgg Unterhaching sensationell in die Bundesliga aufstieg. Der Klub aus dem Münchner Vorort mit seinen 22.000 Einwohnern galt damals – wie heute Elversberg – als zu klein für die große Bühne und schrieb trotzdem Geschichte. Denn der Fußballzwerg entschied in seiner ersten Bundesliga-Saison mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen indirekt die Deutsche Meisterschaft zugunsten des FC Bayern. Michael Ballack dürfte sich schmerzlich erinnern. Haching selbst hielt die Liga als Zehnter souverän. Die Lehre galt damals wie heute: Auch kleine Stolpersteine können Großes bewirken. Deshalb: Bundesliga, zieh dich warm an – die SV Elversberg kommt. Und mit ihr ein wenig Fußball-Nostalgie mit Seltenheitswert. Lasst es uns genießen.

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