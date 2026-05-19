Fußball
Deutschland vs. Finnland: Das DFB-Länderspiel live im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream und Ticker
Aktualisiert:von ran
17:30 SAT.1 Bayern
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Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür: Für das DFB-Team ist das Länderspiel gegen Finnland der letzte Test vor der WM in Amerika. ran zeigt, wie ihr das Testspiel gratis schauen könnt.
Es ist die Generalprobe für Julian Nagelsmanns WM-Kader. Rund zwei Wochen vor dem WM-Auftaktspiel gegen Curacao in Amerika spielt die DFB-Elf noch einmal vor heimischem Publikum. Das Länderspiel wird die erste Probe für Nagelsmanns finalen WM-Kader sein.
Nach den Siegen gegen Ghana und die Schweiz ist die deutsche Nationalmannschaft in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. Auch das finnische Nationalteam verlor dieses Jahr noch kein Länderspiel, allerdings konnte sich das Team von Ex-Augsburg-Co-Trainer Jacob Friis nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren.
Deutschland vs. Finnland live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das DFB-Testspiel statt?
Deutschland spielt am Sonntag, 31. Mai 2026, um 20:45 Uhr gegen Finnland.
Fußball-Länderspiel live: Läuft Deutschland gegen Finnland im Free-TV?
Ja, das Spiel wird live und kostenlos vom ZDF übertragen. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, ehe um 20:45 Uhr der Ball rollen wird.
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Deutschland vs. Finnland live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Das DFB-Länderspiel läuft kostenlos im Livestream auf Joyn.
Finnland gastiert in Deutschland: Wo gibt's einen Liveticker zum DFB-Spiel?
Einen Liveticker zum Länderspiel gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Übersicht zur Freundschaftsspiel-Übertragung: Deutschland gegen Finnland
Spiel: Deutschland vs. Finnland
Datum und Uhrzeit: 31. Mai 2026; 20:45 Uhr
Trainer: Julian Nagelsmann (Deutschland), Jacob Friis (Finnland)
Free-TV: ZDF
Livestream: Joyn, ran.de
Liveticker: ran.de
Austragungsort: MEWA Arena (Mainz)
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