ran Fußball DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben Videoclip • 02:39 Min Link kopieren Teilen

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem historischen Duell. In Gruppe E trifft das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf WM-Neuling Curaçao. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Die lange Wartezeit hat ein Ende: Deutschland startet in die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und will im ersten Gruppenspiel gegen Curaçao direkt ein Ausrufezeichen setzen. Der viermalige Weltmeister trifft dabei auf einen Debütanten, für den es das erste WM-Spiel der Geschichte ist. Nach dem Auftakt gegen Curaçao warten in der Gruppenphase noch die Begegnungen mit der Elfenbeinküste und Ecuador auf die DFB-Auswahl.

Deutschland vs. Curaçao live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Sonntag, 14. Juni 2026, 19:00 Uhr (MESZ)

Spielort : NRG Stadium, Houston (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe E

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Deutschland – Curaçao live im TV und Stream sehen Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien – darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Der WM-Auftakt gegen Curaçao wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der DFB-Elf findet jedoch bereits um 19 Uhr deutscher Zeit statt.

WM 2026: Deutschland vs. Curaçao im Liveticker Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Deutschland gegen Curaçao gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.

Der Gegner im Check: Das ist WM-Debütant Curaçao Curaçao bestreitet bei der WM 2026 sein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft.

Das Team wird von Trainer Fred Rutten betreut und setzte sich in der Concacaf-Qualifikation knapp gegen Jamaika durch.

Viele Spieler stehen in Europa unter Vertrag, vor allem in den Niederlanden.

Zu den bekanntesten Namen zählt Juninho Bacuna, der im Mittelfeld eine zentrale Rolle einnimmt.

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Deutschland vs. Curaçao im direkten Vergleich Dieses Duell ist eine absolute Premiere. Weder bei Weltmeisterschaften noch in Testspielen standen sich beide Nationen bislang gegenüber.

DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten Gruppe: E

Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

Bundestrainer: Julian Nagelsmann

Kapitän: Joshua Kimmich

WM-Teilnahmen: 21

Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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