DFB-Team - Schlangen-Alarm bei Joshua Kimmich: "Kann böse enden"

Die DFB-Elf muss bei der Fußball-WM 2026 gegen die Elfenbeinküste ran. So stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team auf.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es Samstagabend mit dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste die Weltmeisterschaft weiter. Die DFB-Auswahl muss dabei im BMO Field in Toronto antreten.

Gut für Bundestrainer Julian Nagelsmann: Nach dem 7:1-Sieg im Auftaktspiel gegen Curacao ist der ganz große Druck nicht da.

Mit einem Sieg würde sich die Mannschaft bereits sicher für das Sechzehntelfinale qualifizieren.

Daher verzichtet Nagelsmann wie erwartet auf Experimente und setzt auf die Startelf vom furiosen Turnierauftakt gegen Curacao (7:1).

"Es gibt keinen offensichtlichen Grund, etwas zu ändern", hatte Nagelsmann bereits im Vorfeld erklärt.

Manuel Neuer steht erneut zwischen den Pfosten und avanciert mit seinem 21. Einsatz zum WM-Rekordtorhüter.

Vor dem 40-Jährigen bilden Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown die Viererkette.

Davor kommen Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha im Maschinenraum zum Einsatz. Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz sollen in der Offensive hinter Stürmer Kai Havertz wirbeln.