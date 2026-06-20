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Vor DFB-Team vs. Elfenbeinküste - Laura Wontorra kritisiert Thomas Müller: "Du schießt immer gegen uns"
Veröffentlicht:von ran.de
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Ist WM-Experte Thomas Müller zu flapsig? Moderatorin Laura Wontorra stellte den Ex-Nationalspieler vor laufender Kamera in den Senkel. Müller zeigte sich überrascht – und konterte. Jürgen Klopp bot sich als Vermittler an.
In der Vorberichterstattung vor der Partie Niederlande gegen Schweden schaltete "Magenta.TV" nach Toronto, wo Moderatorin Laura Wontorra und Thomas Müller das Deutschland-Spiel gegen die Elfenbeinküste begleiten.
Dabei ging es aber zunächst einmal um Müllers zuweilen flapsige Art. Wontorra sprach ihren Kollegen vor laufender Kamera darauf an:
"Du schießt ja immer so gerne gegen uns, obwohl du jetzt sogar in unserem Team spielst, aber das ändern wir später noch."
Müller zeigte sich überrascht: "Ich schieße gegen euch? Okay."
Worauf Wontorra entgegnete: "Jaja, ich habe manchmal so den Eindruck. Aber bis heute Abend kriegen wir dich schon hin.“
Nachdem Müller wenig später über ein Wontorra-Lob zur Stadion-Atmosphäre in Toronto witzelte, legte er nach: "Kleiner Scherz. Ich muss ja dein Narrativ auch bestätigen. Wenn du schon das Gefühl hast, ich schieße gegen dich, dann muss ich auch dranbleiben."
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Jürgen Klopp: "Wenn ihr einen Mediator braucht, ruft mich an"
Die 37-Jährige reagierte: "Jaja, aber es geht so weiter. Nicht nur gegen mich, ich habe das Gefühl, bei allen Experten und Kollegen sagst du: 'Ich habe noch einen kleinen Hint und weiß es besser als ihr.'"
Müller entgegnete, er wisse es nicht besser, "ich weiß es anders".
Bei Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner in New York sorgte die Schalte indes für Belustigung. "Wie geil ist das denn? Wenn ihr einen Mediator braucht, ruft mich an", bot Klopp an.
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