Ist WM-Experte Thomas Müller zu flapsig? Moderatorin Laura Wontorra stellte den Ex-Nationalspieler vor laufender Kamera in den Senkel. Müller zeigte sich überrascht – und konterte. Jürgen Klopp bot sich als Vermittler an.

In der Vorberichterstattung vor der Partie Niederlande gegen Schweden schaltete "Magenta.TV" nach Toronto, wo Moderatorin Laura Wontorra und Thomas Müller das Deutschland-Spiel gegen die Elfenbeinküste begleiten.

Dabei ging es aber zunächst einmal um Müllers zuweilen flapsige Art. Wontorra sprach ihren Kollegen vor laufender Kamera darauf an:

"Du schießt ja immer so gerne gegen uns, obwohl du jetzt sogar in unserem Team spielst, aber das ändern wir später noch."

Müller zeigte sich überrascht: "Ich schieße gegen euch? Okay."

Worauf Wontorra entgegnete: "Jaja, ich habe manchmal so den Eindruck. Aber bis heute Abend kriegen wir dich schon hin.“

Nachdem Müller wenig später über ein Wontorra-Lob zur Stadion-Atmosphäre in Toronto witzelte, legte er nach: "Kleiner Scherz. Ich muss ja dein Narrativ auch bestätigen. Wenn du schon das Gefühl hast, ich schieße gegen dich, dann muss ich auch dranbleiben."