Im zweiten WM-Gruppenspiel wartet ein wegweisendes Duell auf das DFB-Team. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft nach dem furiosen 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao nun auf die Elfenbeinküste, den wohl stärksten Gegner der Gruppe E. ran.de hat alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Ticker.

Das zweite Gruppenspiel bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 steht an! Für die deutsche Nationalmannschaft wartet in Gruppe E mit der Elfenbeinküste der wohl stärkste Gegner der Vorrunde. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Curacao will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in diesem wegweisenden Duell den nächsten Schritt in Richtung K.o.-Runde machen.

Nach dem Vorrunden-Aus bei den Weltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022 will die DFB-Elf unter Julian Nagelsmann ein erneutes frühes Scheitern unbedingt verhindern und sich mit einem weiteren Sieg eine komfortable Ausgangslage für den Gruppensieg sichern.

Für Deutschland ist es das erste Aufeinandertreffen mit den "Elefanten" bei einer WM-Endrunde – und ein echter Härtetest. Die Elfenbeinküste, dreifacher Afrikameister, konnte ihr erstes Gruppenspiel gegen Ecuador mit 1:0 für sich entscheiden und will ihrerseits den Schwung nutzen, um den Sprung über die Gruppenphase zu schaffen.

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