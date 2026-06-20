ran Fußball WM 2026: Undav-Party und Schiri-Frust! Die Fan-Reaktionen im Netz Videoclip • 03:07 Min Link kopieren Teilen

Deniz Undav sorgt mit der nächsten Joker-Gala für Begeisterung im Team - und für ein Umdenken bei Julian Nagelsmann? In der Verteidigung bemängelt der Bundestrainer "Larifari" beim Gegentor und Nadiem Amiri feiert sein WM-Debüt. Die Stimmen zum deutschen Sieg gegen die Elfenbeinküste.

Lange lief das deutsche Team gegen die Elfenbeinküste einem Rückstand hinterher. Doch Joker Deniz Undav sorgte per Doppelpack für einen späten 2:1-Sieg und die vorzeitige Qualifikation fürs Sechzehntelfinale. Mit fünf WM-Scorerpunkten empfiehlt sich Undav für einen Platz in der Startelf - und bringt auch Julian Nagelsmann ins Grübeln. Und Undav selbst? Der hadert nach dem Spiel lediglich mit der Aussicht auf Nudeln. ran fasst die Stimmen zum Spiel auf "MagentaTV" und im "ZDF" zusammen.

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Julian Nagelsmann über... ... die Wichtigkeit des Sieges: "Die Emotionalität heute macht den Sieg besonders wichtig. Die gesamt Gruppe hat sich den Sieg heute erarbeitet." ... die Rolle als Joker für Deniz Undav: "Das ist doch top für ihn gerade! Viel mehr Entscheider als er kann man nicht sein. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen (dass er von Beginn an spielt, Anmerkung der Redaktion). [...] Er ist ein Vollblutstürmer. Die Räume wurden größer und er hat ein super Gen. Er macht zwei Supertore. Das ist ein Stürmertyp." ... die Frage, ob Deutschland zur Weltspitze gehöre: "Wir brauchen nicht von Weltspitze sprechen. Vor drei Wochen war noch alles in Schutt und Asche. Wir müssen einfach die Aufgaben erledigen, die vor uns liegen." ... die Auswechslung von Leroy Sane: "Er war super fleißig in der Defensive. Er hat Joshua (Kimmich, Anm. d. Red.) gut unterstützt. Der Raum war eng in der ersten Halbzeit. Ich habe ihn nicht wegen der Leistung ausgewechselt, sondern um mit Jamie (Leweling, Anm. d. Red.) eine neue Frische zu bringen." ... das Gegentor: "Wir müssen früher verteidigen. Leider attackieren wir zu spät. Dann wird es schwer, wenn er ins Laufen kommt. Wir sind auch ein bisschen Larifari im Zuendeverteidigen. Aber das kriegen wir rein."

Deniz Undav über... ... seinen Lauf im DFB-Trikot: "Es klappt gerade vieles. Ich nehme den Lauf mit. Durch die Rückendeckung, die ich vom Trainerteam habe, macht es auch einfach Spaß." ... seine Jokerrolle: "Wir haben ein gemeinsames Team. Wenn das gerade so gut funktioniert, ist das gut. Es liegt am Bundestrainer, er trifft die Entscheidungen." ... die Einwechselspieler: "Wir brauchen jeden Einzelnen. Nadiem hat letzte Woche nicht gespielt, kam heute rein, hat gut gespielt und die Vorlage gemacht zum 1:1." ... einen Döner nach dem Sieg? "Ich weiß nicht, was es zu Essen gibt. Wahrscheinlich Nudeln, aber da muss ich durch."

Nadiem Amiri über... ... den emotionalen Sieg: "Wahnsinnsspiel, Riesenmentalität von den Jungs! Viele haben gesagt, dass wir nicht diese Mentalität und diesen Zusammenhalt haben. Die 90 Minuten heute haben gezeigt, dass jetzt eine andere Mannschaft spielt. Wir können brutal stolz auf uns sein. Wir haben dagegengehalten und das Spiel in der letzten Sekunde gedreht mit vielen Emotionen." ... Deniz Undav: "Deniz ist Wahnsinn! Ein Killer vor dem Tor. Er braucht nicht viel Chancen. So einen in der Mannschaft zu haben, tut einfach nur gut." ... seine Vorlage zum 1:1: "Ich hatte schon ein gutes Gefühl. Als der Ball vom Fuß weggegangen ist, wusste ich schon: Der ist drin." ... die Unterstützung durch die Fans: "In Houston waren auch schon viele Deutschland-Fans da. Ich persönlich bin überrascht, dass so viele hier sind. Die Fans wissen gar nicht, wie viel uns das bedeutet und wie viel Kraft das uns gibt. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir den ganzen Fans den Sieg schenken konnten." ... sein WM-Debüt: "Meine mütterliche Seite wohnt in Toronto. Das ist ein besonderes Spiel für mich. Das Spiel so zu drehen mit einer Vorlage zum 1:1 ist für mich das perfekte Debüt.“

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Jonathan Tah über... ... den Auftritt des Teams: "Siegermentalität, Teamgeist - wir hatten genau das, was man braucht, um in einem Turnier erfolgreich zu sein. Wir haben nicht aufgegeben, immer weitergemacht. Die Jungs von der Bank haben Energie reingebracht. Deniz muss man hervorheben, überragend!" ... Abwehrprobleme gegen die Elfenbeinküste: "Ich würde nicht sagen, dass wir große Probleme hatten. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser umgesetzt. Wir haben uns dann besser unterstützt und waren besser in der Abstimmung. Wir lassen uns nicht unterkriegen und machen weiter, auch wenn wir hinten liegen."

Emerse Faé (Trainer Elfenbeinküste) über... ... das Spiel: "Das war ein hochklassiges Spiel. Leider haben wir nicht das 2:0 gemacht, das ist schade. Aber wir haben ein gutes Spiel gemacht, die Details waren entscheidend. Man hat auch den Unterschied bei der Erfahrung gesehen. Wenn man gegen große Mannschaften spielt, ist man nie geschützt, dass man ein Gegentor bekommt."

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