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WM 2026 - Deniz Undav baut irre Quote aus: Der WM-Scorerkönig von der Bank
Aktualisiert:von Martin Jahns
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WM 2026: Undav-Party und Schiri-Frust! Die Fan-Reaktionen im Netz
Videoclip • 03:07 Min
Deniz Undav hat mit seinem Doppelpack gegen die Elfenbeinküste wieder als Joker gestochen – und damit eine wahnwitzige Offensivstatistik für Deutschland weiter ausgebaut. Damit schraubt Undav auch an seiner Rolle als Mann von der Bank.
Deniz Undav ist ein Phänomen.
Ganze 56 Minuten hat der Stürmer gebraucht, um sich mit fünf Torbeteiligungen zum derzeitigen Top-Scorer der noch jungen WM aufzuschwingen.
Einen Startelf-Platz benötigte Undav unter Bundestrainer Julian Nagelsmann dafür nicht. Doch das könnte sich bald ändern.
Mit seinen beiden Toren zum 2:1 gegen die Elfenbeinküste als Einwechselspieler empfahl sich der Stürmer des VfB Stuttgart ein weiteres Mal für mehr.
Das kam auch bei Nagelsmann an. Es sei laut dem Bundestrainer bei "MagentaTV" "nicht ausgeschlossen", dass Undav im nächsten Spiel gegen Ecuador in die Startelf rücke: "Viel mehr Entscheider als er kann man nicht sein."
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Undav wie einst Klose bei der WM 2002
Tatsächlich ist Undav im DFB-Trikot seit Monaten ein Torgarant: In seinen bisher elf Länderspielen kam der 29-Jährige mit neun Toren und vier Vorlagen auf starke 13 Torbeteiligungen.
In seinen vergangenen acht Einsätzen gelangen Undav neun Tore. Kein anderer deutscher Spieler war in dieser Zeit so treffsicher.
Zudem ist er nun der erste deutsche Spieler seit Miroslav Klose bei der WM 2002, der ins einen ersten beiden Partien bei einer WM-Endrunde jeweils traf.
Auch, weil er wie einst Klose vor dem Tor eiskalt agierte. "Das erste Tor, das war super Timing von Deniz, den macht er unfassbar gut, der ist unheimlich schwer", so Nagelsmann.
"Das zweite ist ein klassischer Deniz Undav." Nach einem "Topball" von Felix Nmecha sei es "brutal" gewesen, wie sich der Torjäger "wegschleicht im Rücken, der Kontakt ist Wahnsinn".
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Startelf-Chance oder Joker-Held wie Schürrle 2014?
Oder wie es Teamkollege Nadiem Amiri kurz auf den Punkt brachte: "Deniz ist ein Killer."
Experte Thomas Müller sah das genauso. "Das ist das Stürmer-Gen! Er nimmt ihn an und weiß, das ist eine Schusssituation - nix Neues bei Deniz. Immer, wenn die Räume aufgehen: Viel Spaß mit Undav."
Also bleibt er Joker, "pusht" die anderen, wie Abwehrchef Jonathan Tah lobend hervorhob, und hält ansonsten still?
"Sie können ja mal André Schürrle fragen, ob er glücklich mit 2014 war", sagte Mats Hummels.
Schürrle war der Undav der Rio-Weltmeister - und legte im Finale den Siegtreffer von Mario Götze auf.
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