ran Fußball WM 2026: Undav-Party und Schiri-Frust! Die Fan-Reaktionen im Netz Videoclip • 03:07 Min Link kopieren Teilen

Zweimal war für Deutschland zuletzt in der WM-Gruppenphase Endstation. Nun steht dank Joker Deniz Undav der Einzug in die KO-Runde schon nach zwei Spielen fest. Die internationale Presse feiert den Edeljoker und die Mentalität des deutschen Teams - die Pressestimmen.

Dank eines Doppelpacks von Deniz Undav hat das deutsche Nationalteam auch die Elfenbeinküste bezwungen und das Weiterkommen bei der WM vorzeitig sicher. Auch die Weltpresse lobt nach dem 2:1 (0:1) in Toronto das "goldene Händchen" von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Noten der deutschen Stars gegen die Elfenbeinküste In der Elfenbeinküste gibt es Applaus für den Auftritt der "Elefanten". Internationale Pressestimmen zum zweiten Gruppenspiel der DFB-Auswahl im Überblick:

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 08:55 Uhr • Motorsport DTM: Lausitzring, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 08:55 Uhr • Motorsport DTM: Lausitzring, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 11:00 Uhr • Fussball Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 11:00 Uhr • Fussball Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 11:15 Uhr • Motorsport PSCCD: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 50 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 11:15 Uhr • Motorsport PSCCD: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 50 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 12:00 Uhr • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 12:00 Uhr • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 12:55 Uhr • Motorsport DTM: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 12:55 Uhr • Motorsport DTM: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:00 Uhr • Motorsport GT Masters: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:00 Uhr • Motorsport GT Masters: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 17:00 Uhr • American Football AFLE live: 5. Spieltag: Rhein Fire – Berlin Thunder Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 17:00 Uhr • American Football AFLE live: 5. Spieltag: Rhein Fire – Berlin Thunder Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

England The Sun: "Was für ein Spiel! Das waren mit die intensivsten 90 Minuten dieser Weltmeisterschaft bisher. (...) Super-Joker Deniz Undav stahl den Sieg mit einem Last-Minute-Herzschlagtreffer – aber erst, nachdem Teenie-Elefant Yan Diomande drohte, völlig über die DFB-Elf hinwegzutrampeln." Daily Mail: "Was für ein Comeback! Julian Nagelsmann sorgte nach der Pause für die Wende und sicherte damit den Einzug in die K.o.-Runde. Sie haben Deniz Undav zu danken, der von der Bank kam und den entscheidenden Doppelpack schnürte. Wieder dort, wo sie hingehören." Guardian: "Undav reißt Deutschland in letzter Minute aus der Bredouille und sichert den Sieg."

Italien Gazzetta dello Sport: "Deutschlands Held heißt Deniz Undav: Der Stürmer wurde eingewechselt und drehte das Spiel praktisch im Alleingang. Deutschlands elfter Sieg in Folge und die vorzeitige Qualifikation – die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist nicht zu stoppen, getragen von Undav. Doch bevor man an die Zukunft denkt, muss sich das Team selbst hinterfragen: Nach dem 7:1 gegen Curacao gerät Deutschland gegen eine sehr starke Elfenbeinküste zeitweise in Schwierigkeiten." Tuttosport: "Deniz Undav führt Deutschland schließlich doch noch ins Sechzehntelfinale der WM. Das Team von Julian Nagelsmann holt drei weitere Punkte und qualifizierte sich dank eines goldenen Händchens des Bundestrainers für die nächste Runde. Der eingewechselte Undav dreht die Partie praktisch im Alleingang und erzielte den entscheidenden Treffer sogar erst in der 94. Minute."

Frankreich L'Equipe: "Ein wahrer Kampf. Die Elfenbeinküste und Deutschland lieferten sich in einem stimmungsvollen Stadion in Toronto ein hochintensives Spiel."

Spanien Marca: "Glückliches Ende für die Deutschen und ein trauriges, sehr trauriges für die Afrikaner, die die Niederlage nicht verdient hatten. Aber Deutschland ist eben Deutschland. Man darf sie niemals abschreiben." AS: "Undav gibt sich als Klose. Deutschland wird immer mehr zu Deutschland. Gegen Curacao trat es auf wie in seinen besten Zeiten und erzielte sieben Tore mit brasilianischem Flair. Gegen die Elfenbeinküste musste die Mannschaft dagegen ihren typischen Charakter und ihre Widerstandsfähigkeit zeigen."

- Anzeige -

- Anzeige -

Portugal A Bola: "Deniz Undav kam von der Bank und entschied das Spiel für Deutschland. Ein sehr bitteres Ende für die Elefanten."

Elfenbeinküste Mondial Sport: "Die Elefanten unterliegen der 'Mannschaft' in letzter Minute. Die Elefanten kämpfen und haben ihre Chancen. Aber spät gibt es den Schock." 7Info: "Die mutige Mannschaft unterliegt Deutschland. Angefeuert von der ivorischen Diaspora in Kanada können die Elefanten mithalten, aber am Ende reicht es nicht zum verdienten Punkt."

USA New York Times: "Deniz Undavs Doppelpack beschert Deutschland in einem Thriller der WM 2026 in letzter Minute den Sieg gegen die Elfenbeinküste." ESPN: "Undav wird zum Helden – Nagelsmanns Einwechselspieler sichern den Comeback-Sieg."

- Anzeige -

- Anzeige -

Mexiko El Universa: "Was für ein Triumph der Deutschen, die damit in die K.o.-Runde einziehen." Record: "Deutschland schafft in letzter Minute die Wende gegen die Elfenbeinküste und setzt sich an die Spitze der Gruppe E. Die deutsche Mannschaft trotzte den Widrigkeiten, der umstrittenen Schiedsrichterentscheidung und der körperlichen Überlegenheit der Afrikaner und sicherte sich mit einem entscheidenden Doppelpack von Deniz Undav den Einzug in die nächste Runde."

Kanada The Star: "Im Stadion brach Jubel aus, als Deutschland das entscheidende Tor erzielte. Es ist ein Treffer von Deniz Undav in der 94. Minute, sein zweites Tor in diesem Spiel. Die deutschen Fans springen vor Freude in die Luft und singen, doch für die Ivorer ist es ein herber Rückschlag, nachdem sie ihre 1:0-Führung verspielten und Chancen hatten, das Spiel zu entscheiden."

Schweiz Blick: "Später Lucky Punch: Super-Joker Undav erlöst Deutschland. Die WM 2018? Vorbei nach der Vorrunde als Titelverteidiger. Die WM 2022? Ebenfalls zu Ende nach der Gruppenphase. In Nordamerika benötigt Deutschland lediglich zwei Spiele, um das zu erreichen, was vor acht respektive vier Jahren nicht gelang: der Einzug in die K.o.-Phase. Möglich machts Deniz Undav, der Super-Joker der Deutschen."

Österreich Krone: "Undav sei Dank! Deutschland zittert sich zu Sieg."