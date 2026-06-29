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WM 2026 - Deutschland vs. Paraguay: Das sind die Aufstellungen - Musiala durch Undav ersetzt

Aktualisiert:

von ran

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WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich

Videoclip • 01:59 Min

Die DFB-Elf spielt im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 gegen Paraguay. ran zeigt die Aufstellungen.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador darf sich die DFB-Elf ab jetzt keine weiteren Ausrutscher erlauben. Im Sechzehntelfinale trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Paraguay. (Montag ab 22:30 Uhr im Liveticker)

Dementsprechend rotiert Bundestrainer Julian Nagelsmann die Aufstellung der DFB-Elf durch.

ran zeigt die Aufstellungen.

WM 2026: Die Deutschland-Aufstellung

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown -  Sane, Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Havertz, Undav

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WM 2026: Die Paraguay-Aufstellung

Paraguay: Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Bobadilla, Galarza, Cubas, Almiron - Enciso, Avalos

Auch interessant: Deutschland vs. Paraguay: Warum das DFB-Team im Sechzehntelfinale ganz in Weiß spielt

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