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WM 2026 - Deutschland vs. Paraguay: Das sind die Aufstellungen - Musiala durch Undav ersetzt
Aktualisiert:von ran
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WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
Die DFB-Elf spielt im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 gegen Paraguay. ran zeigt die Aufstellungen.
Nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador darf sich die DFB-Elf ab jetzt keine weiteren Ausrutscher erlauben. Im Sechzehntelfinale trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Paraguay. (Montag ab 22:30 Uhr im Liveticker)
Dementsprechend rotiert Bundestrainer Julian Nagelsmann die Aufstellung der DFB-Elf durch.
ran zeigt die Aufstellungen.
WM 2026: Die Deutschland-Aufstellung
Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown - Sane, Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Havertz, Undav
WM 2026: Die Paraguay-Aufstellung
Paraguay: Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Bobadilla, Galarza, Cubas, Almiron - Enciso, Avalos
Auch interessant: Deutschland vs. Paraguay: Warum das DFB-Team im Sechzehntelfinale ganz in Weiß spielt
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