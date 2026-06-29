WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich

Die DFB-Elf spielt im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 gegen Paraguay. ran zeigt die Aufstellungen.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Ecuador darf sich die DFB-Elf ab jetzt keine weiteren Ausrutscher erlauben. Im Sechzehntelfinale trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Paraguay. (Montag ab 22:30 Uhr im Liveticker)

Dementsprechend rotiert Bundestrainer Julian Nagelsmann die Aufstellung der DFB-Elf durch.

ran zeigt die Aufstellungen.