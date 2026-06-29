WM 2026 - Deutschland vs. Paraguay: Warum das DFB-Team im Sechzehntelfinale ganz in Weiß spielt

ran Fußball WM 2026 - Klopp über deutsche Titel-Chancen: "Man kann jede Mannschaft schlagen" Videoclip • 04:05 Min Link kopieren Teilen

Im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay wird das DFB-Team anders als bei allen Partien zuvor komplett in Weiß spielen.

Deutschland vs. Paraguay: Warum spielt Deutschland in Weiß? Dass das DFB-Team heute auch weiße Hosen trägt, liegt am Gegner Paraguay. Die Südamerikaner spielen komplett einfarbig in Navy-Blau. Nick Woltemade spielt im DFB-Team keine Rolle - warum eigentlich?

DFB-Elf und Julian Nagelsmann unter Druck im K.o.-Duell mit Paraguay Wenn bei einem Team das Trikot, die Hose und die Stutzen dieselbe Farbe haben, dann soll laut der FIFA das gegnerische Team ebenfalls komplett einfarbig sein. Somit sollen Menschen mit einer Farbsehschwäche berücksichtigt werden.

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DFB-Team: Warum tragen die deutschen Spieler weiße Hosen? Wenn Deutschland auf dem Papier das Heimrecht hat, warum kann dann Paraguay nicht helle Hosen zu seinen dunklen Trikots tragen? Das Heimrecht hat auf diese Entscheidung keine Auswirkung. Der Schiedsrichter entscheidet, wie die beiden Teams auflaufen. Havertz vor Paraguay-Showdown: "An die eigene Nase fassen" Da zum deutschen Heimtrikotsatz offiziell auch weiße Hosen gehören, hat Referee Jalal Jayed entschieden, dass die DFB-Elf auf ein komplett weißes Outfit ausweichen soll.

WM 2026: Wann hat das DFB-Team zum letzten Mal komplett in weiß gespielt? In den letzten Jahren hat die deutsche Nationalmannschaft bei den Heimtrikots immer auf Schwarz-Weiß gesetzt. Das letzte Mal, als Deutschland komplett in Weiß spielte, war bei der Weltmeisterschaft 2014. Auch im Finale gegen Argentinien lief das DFB-Team in komplett weißem Dress auf.

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