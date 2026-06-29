WM 2026
WM 2026 - Deutschland vs. Paraguay: Warum das DFB-Team im Sechzehntelfinale ganz in Weiß spielt
Veröffentlicht:von Anne Malin
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Im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay wird das DFB-Team anders als bei allen Partien zuvor komplett in Weiß spielen.
Die deutsche Nationalmannschaft trat bereits in den ersten beiden Gruppenspielen der WM in den USA, Mexiko und Kanada mit dem Heimtrikot an, doch dieses Mal wird die DFB-Elf noch einmal ein bisschen anders aussehen.
Gegen Paraguay am Montagabend (ab 22:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) werden die Spieler sowohl das weiße Heimtrikot als auch eine weiße Hose tragen.
Zuvor wurde das Heimtrikot stets mit der schwarzen Hose kombiniert.
Deutschland vs. Paraguay: Warum spielt Deutschland in Weiß?
Dass das DFB-Team heute auch weiße Hosen trägt, liegt am Gegner Paraguay. Die Südamerikaner spielen komplett einfarbig in Navy-Blau.
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Wenn bei einem Team das Trikot, die Hose und die Stutzen dieselbe Farbe haben, dann soll laut der FIFA das gegnerische Team ebenfalls komplett einfarbig sein. Somit sollen Menschen mit einer Farbsehschwäche berücksichtigt werden.
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DFB-Team: Warum tragen die deutschen Spieler weiße Hosen?
Wenn Deutschland auf dem Papier das Heimrecht hat, warum kann dann Paraguay nicht helle Hosen zu seinen dunklen Trikots tragen? Das Heimrecht hat auf diese Entscheidung keine Auswirkung. Der Schiedsrichter entscheidet, wie die beiden Teams auflaufen.
Da zum deutschen Heimtrikotsatz offiziell auch weiße Hosen gehören, hat Referee Jalal Jayed entschieden, dass die DFB-Elf auf ein komplett weißes Outfit ausweichen soll.
WM 2026: Wann hat das DFB-Team zum letzten Mal komplett in weiß gespielt?
In den letzten Jahren hat die deutsche Nationalmannschaft bei den Heimtrikots immer auf Schwarz-Weiß gesetzt. Das letzte Mal, als Deutschland komplett in Weiß spielte, war bei der Weltmeisterschaft 2014. Auch im Finale gegen Argentinien lief das DFB-Team in komplett weißem Dress auf.
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Achtelfinale-WM 2026: Spielt Deutschland weiterhin mit weißen Hosen?
Im Achtelfinale würde Deutschland höchstwahrscheinlich wieder in der gewohnten schwarz-weißen Kombination spielen. Die beiden möglichen Gegner Frankreich und Schweden haben beide keine gleichfarbigen Trikots und Hosen.
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