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WM 2026 - DFB-Team gegen Ecuador: Auf diese Elf setzt Julian Nagelsmann
Veröffentlicht:von SID
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DFB-Team: Rotation? Julian Nagelsmann mit klarer Meinung
Videoclip • 01:53 Min
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit zwei Veränderungen in ihr abschließendes WM-Gruppenspiel gegen Ecuador.
Wie von Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt, ersetzen Antonio Rüdiger und David Raum im Finalstadion in East Rutherford (ab 22 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) den verletzten Nico Schlotterbeck (Innenbandverletzung im Sprunggelenk) und den leicht angeschlagenen Nathaniel Brown (Adduktorenbeschwerden).
Die Viererkette vor Torhüter Manuel Neuer wird von Kapitän Joshua Kimmich und Jonathan Tah komplettiert. Davor kommen Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha im Maschinenraum zum Einsatz. Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz sollen in der Offensive hinter Stürmer Kai Havertz wirbeln.
Die DFB-Auswahl steht bereits als Gruppensieger fest. Nagelsmann verzichtet dennoch auf eine größere Rotation, damit sich das Team mit Blick auf das Sechzehntelfinale am Montag in Boston weiter einspielen kann.
Die deutsche Aufstellung: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum – Pavlovic, Nmecha – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. – Trainer: Nagelsmann
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