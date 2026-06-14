Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem Kantersieg in die WM 2026. Das 7:1 gegen Curacao wurde in der DFB-WM-Historie nur einmal übertroffen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann atmet auf, Deutschlands WM-Auftakt ist geglückt - und wie. Das 7:1 (3:1) gegen den Debütanten Curacao am Sonntagabend in Houston reiht sich ein in die höchsten Siege der DFB-Elf in der WM-Geschichte. Nur beim 8:0 zum Auftakt 2002 gegen Saudi-Arabien gewann eine deutsche Mannschaft höher.

Ebenfalls 7:1 hatte das Team von Joachim Löw 2014 in Belo Horizonte im legendären WM-Halbfinale gegen Brasilien gewonnen, 1978 gab es ein 6:0 gegen Mexiko. Auf dem Weg zum Wunder von Bern gewannen die späteren Weltmeister von 1954 um Fritz Walter zudem 7:2 gegen die Türkei sowie 6:1 gegen Österreich.

Gegen Curacao trafen die Dortmunder Felix Nmecha (6.) und Nico Schlotterbeck (38.) sowie Kai Havertz (45.+5, Foulelfmeter/88.), Jamal Musiala (47.), Nathaniel Brown (68.) und Deniz Undav (78.), das DFB-Team trifft in der Vorrunde noch auf die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire/20. Juni in Toronto) und Ecuador (25. Juni/East Rutherford). Durch den Kantersieg haben Kapitän Joshua Kimmich und Co. das Weiterkommen in der Gruppe E bereits so gut wie sicher.