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WM-Verkaufspläne der FIFA: UEFA-Boykott würde schon Turnier im September betreffen

Aktualisiert:

von Malte Ahrens

ran Fußball Bundesliga

Hoeneß über FIFA-Boykott: "Kannst du in die Tonne treten"

Videoclip • 02:00 Min

Der mögliche Boykott der UEFA gegen FIFA-Turniere könnte schon zeitnah Auswirkungen haben. Auch die Frauen-Bundesliga könnte betroffen sein.

Ein möglicher Boykott der UEFA-Mitgliedsverbände hätte nicht nur Einfluss auf die Weltmeisterschaft der Männer, sondern würde alle FIFA-Turniere betreffen.

Damit könnte der Boykott schon im September zur Geltung kommen und im Oktober sogar Auswirkungen auf die Frauen-Bundesliga haben.

Am 5. September startet die U-20-WM der Frauen in Polen. Ob dort alle qualifizierten Nationen antreten werden, steht aktuell nicht fest. Auch wenn die DFB-Auswahl nicht qualifiziert ist, könnten andere Nationen aus dem UEFA-Verband ihre Teilnahme zurückziehen.

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Frauen-Bundesliga beeinflusst vom UEFA-Boykott?

Deutlich einflussreicher würde ein Boykott aus deutscher Sicht im Oktober werden. Die U-17-Juniorinnen werden nämlich vom 17. Oktober bis 7. November voraussichtlich in Marokko ihr Turnier bestreiten.

Deutschland ist qualifiziert. Daher sind Bundesliga-Talente wie Muriel Dürr vom VfB aus Stuttgart, Johanna Hebben vom SC Freiburg und Marie Kleemann von RB Leipzig fest eingeplant.

Bei einer Teilnahme des DFB-Teams hätte das Auswirkungen auf die betroffenen Klubs an insgesamt drei verschiedenen Spieltagen. Ob man mit den Talenten planen kann oder sie zum Turnier fahren, steht aktuell nicht fest.

Daher könnte die Boykott-Entscheidung auch Auswirkungen auf die Kaderplanungen der betroffenen Vereine haben.

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Was passiert mit der Frauen-WM 2027?

Im November steht dann das nächste U-17-Turnier vor der Tür, wenn die Jungs aus aller Welt einen Weltmeister in Katar ausspielen werden. Dort ist Deutschland aber auch nicht vertreten.

Betroffen wäre allerdings die Frauen-WM 2027 in Brasilien. Bundestrainer Christian Wück war sogar schon vor Ort, um sich einen ersten Eindruck der Gegebenheiten zu verschaffen.

Zwar stehen noch nicht alle Teilnehmer fest, jedoch sind die DFB-Frauen sowie drei weitere europäische Nationen bereits qualifiziert.

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