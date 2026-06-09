WM
WM 2026: DFB-Team übernimmt für Fans offenbar Zugkosten für Anreise zum Ecuador-Spiel
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
Rudi Völler über WM-Ticketpreise: "Schwierig nachzuvollziehen"
Videoclip • 02:02 Min
Die Preise für den Besuch eines WM-Spiels sind in jeder Hinsicht astronomisch. Um die deutschen Fans zumindest etwas zu entlasten, hat sich das DFB-Team jetzt offenbar eine besondere Aktion überlegt.
Die deutsche Nationalmannschaft greift ihren Fans offenbar finanziell unter die Arme, um die Kosten des WM-Besuchs zumindest etwas abzufedern.
Wie "Sky" berichtet, hat der Mannschaftsrat um Kapitän Joshua Kimmich beschlossen, rund um das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador (25. Juni, 22:00 Uhr MESZ) einigen Anhängern die Zugreise zum MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey zu bezahlen.
Hintergrund der Aktion sind die horrend gestiegenen Ticketkosten für den Nahverkehr während der WM. Im regulären Betrieb kostet eine Hin- und Rückfahrt vom New Yorker Stadtteil Manhattan zum Stadion eigentlich 12,90 Dollar. Während der WM ruft das Unternehmen NJ Transit hingegen 105 Dollar auf.
- Bald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 MinBald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 MinBald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball
WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream
120 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball
WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball
WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream
148 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball
WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream
148 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start
150 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 Min
- Bald verfügbar
Montag, 15.06. 17:05 • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 MinBald verfügbar
Montag, 15.06. 17:05 • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 Min
- Bald verfügbar
Montag, 15.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 MinBald verfügbar
Montag, 15.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 Min
Fans werden per Losverfahren bestimmt
Und dabei handelt es sich bereits um eine Reduzierung, denn die ursprünglichen Pläne sahen sogar Preise von 150 Dollar vor. Nach heftiger Kritik ruderte das Unternehmen zumindest etwas zurück.
Dem Bericht zufolge informierte der DFB den Fanclub Nationalmannschaft bereits in der Vorwoche über die Aktion. Allerdings kommen nicht alle Fans in den Genuss der kostenfreien Anreise, die Glücklichen werden per Losverfahren bestimmt.
Zusammen mit dem DFB haben die Spieler für den Großteil der 4000 Fans Shuttlebusse organisiert.
Mehr WM-News
WM
WM 2026: Helene Fischer landet mit neuer Fußball-Hymne auf Platz 1 der Charts
WM
WM 2026: Das sind die Trikots der 48 teilnehmenden Nationen für die WM-Endrunde
WM
WM: Ranking aller Heimtrikots! Deutschland rasiert
WM
WM-Auftakt im Aztekenstadion in Gefahr?
WM
Players to watch! Die 25 größten WM-Talente
WM
Bayern-Star an der Spitze: Die zehn besten Spieler der WM