Die Preise für den Besuch eines WM-Spiels sind in jeder Hinsicht astronomisch. Um die deutschen Fans zumindest etwas zu entlasten, hat sich das DFB-Team jetzt offenbar eine besondere Aktion überlegt.

Die deutsche Nationalmannschaft greift ihren Fans offenbar finanziell unter die Arme, um die Kosten des WM-Besuchs zumindest etwas abzufedern.

Wie "Sky" berichtet, hat der Mannschaftsrat um Kapitän Joshua Kimmich beschlossen, rund um das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador (25. Juni, 22:00 Uhr MESZ) einigen Anhängern die Zugreise zum MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey zu bezahlen.

Hintergrund der Aktion sind die horrend gestiegenen Ticketkosten für den Nahverkehr während der WM. Im regulären Betrieb kostet eine Hin- und Rückfahrt vom New Yorker Stadtteil Manhattan zum Stadion eigentlich 12,90 Dollar. Während der WM ruft das Unternehmen NJ Transit hingegen 105 Dollar auf.