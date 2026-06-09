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WM 2026: DFB-Team übernimmt für Fans offenbar Zugkosten für Anreise zum Ecuador-Spiel

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

Rudi Völler über WM-Ticketpreise: "Schwierig nachzuvollziehen"

Videoclip • 02:02 Min

Die Preise für den Besuch eines WM-Spiels sind in jeder Hinsicht astronomisch. Um die deutschen Fans zumindest etwas zu entlasten, hat sich das DFB-Team jetzt offenbar eine besondere Aktion überlegt.

Die deutsche Nationalmannschaft greift ihren Fans offenbar finanziell unter die Arme, um die Kosten des WM-Besuchs zumindest etwas abzufedern.

Wie "Sky" berichtet, hat der Mannschaftsrat um Kapitän Joshua Kimmich beschlossen, rund um das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador (25. Juni, 22:00 Uhr MESZ) einigen Anhängern die Zugreise zum MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey zu bezahlen.

Hintergrund der Aktion sind die horrend gestiegenen Ticketkosten für den Nahverkehr während der WM. Im regulären Betrieb kostet eine Hin- und Rückfahrt vom New Yorker Stadtteil Manhattan zum Stadion eigentlich 12,90 Dollar. Während der WM ruft das Unternehmen NJ Transit hingegen 105 Dollar auf.

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Fans werden per Losverfahren bestimmt

Und dabei handelt es sich bereits um eine Reduzierung, denn die ursprünglichen Pläne sahen sogar Preise von 150 Dollar vor. Nach heftiger Kritik ruderte das Unternehmen zumindest etwas zurück.

Dem Bericht zufolge informierte der DFB den Fanclub Nationalmannschaft bereits in der Vorwoche über die Aktion. Allerdings kommen nicht alle Fans in den Genuss der kostenfreien Anreise, die Glücklichen werden per Losverfahren bestimmt.

Zusammen mit dem DFB haben die Spieler für den Großteil der 4000 Fans Shuttlebusse organisiert.

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