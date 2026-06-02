WM 2026 - Diaz führt Kolumbien zum Sieg im vorletzten Testspiel: "Bin sehr glücklich und zufrieden"

Kolumbien hat sich mit einem Erfolgserlebnis in Richtung WM-Quartier in Mexiko gemacht. Überragender Mann dabei: Luis Diaz.

Beim letzten Testspiel in Kolumbien überzeugte der Star des FC Bayern mit einem Tor und einer Vorlage und führte sein Team zu einem 3:1 über Costa Rica. Diaz sei "sehr glücklich und zufrieden" über das Ergebnis.

Dank Luis Díaz bricht die kolumbianische Nationalmannschaft mit einem guten Gefühl zur WM nach Nordamerika auf.

Luis Diaz mit Tor und Vorlage

Zunächst servierte Diaz die Führung durch Davinson Sanchez per Ecke (17.), wenig später traf der Flügelspieler selbst. Diaz kam im Strafraum an den Ball, dribbelte einen Verteidiger mit einer Finte aus und schloss flach und platziert ab (23.).

Nach dem Anschlusstreffer durch Costa Ricas Andrey Soto (32.) brachte Stürmer Luis Suarez von Sporting Lissabon den Endstand (81.).

Der Zweite der Copa America 2024 bezieht sein WM-Camp im mexikanischen Guadalajara. In den USA steht in der Nacht zu Montag noch die WM-Generalprobe gegen Jordanien an.

Kolumbien startet als letztes Team am 18. Juni in Mexico City gegen Usbekistan in die WM, es folgen in Gruppe K Duelle mit der DR Kongo und Portugal.