Probleme mit Visum: Schweiz reist ohne Embolo in die USA

Viel schlimmer kann der Start einer WM-Reise kaum sein. Breel Embolo und den schweizerischen Fußballverband (SFV) erreicht wenige Stunden vor Abflug eine Schock-Nachricht.

Der ehemalige Bundesligastürmer Breel Embolo ist aufgrund von Problemen mit seinem Visum vorerst nicht mit der Schweiz in die USA gereist. Wie der Schweizerische Fußballverband (SFV) am Dienstagmittag bekannt gab, brach der WM-Tross ohne den 29-Jährigen mit dem Flieger nach Los Angeles auf. Grund dafür seien Probleme mit der elektronischen Einreiseerlaubnis (ESTA).

Embolo: Holpriger WM-Start für Stürmer-Star

"Sein ESTA war bis heute Morgen bewilligt", schrieb der SFV in einer Mitteilung. "Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmal in Abklärung geht. Wir stehen nun in Kontakt mit den Behörden."

Trotz der Komplikationen geht der Verband davon aus, dass der einstige Stürmer von Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach im Laufe des Dienstags oder am Mittwoch nachreisen könne.

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Bei den Eidgenossen gilt Embolo im Sturm als gestandene Größe. Der Angreifer spielt inzwischen beim französischen Erstligisten Stade Rennes und kommt in 86 Länderspielen auf 24 Tore. Jüngst steuerte er im Test der Auswahl von Trainer Murat Yakin gegen Jordanien (4:1) ein Tor und eine Vorlage bei.