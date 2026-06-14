WM 2026: Die ran-Startelf  - ohne Neuer, Musiala und Sane

ran Fußball WM 2026: Undav mit Knast-Jargon - DFB-Pressesprecherin schmunzelt Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Die ran-Redaktion zeigt ihre Wunschelf für den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft.

Die WM-Startelf des Bundestrainers scheint weitgehend zu stehen. Wenn nicht alles täuscht, dürfte sie sehr ähnlich aussehen wie die Anfangsformation der DFB-Auswahl beim 2:1 im letzten Test gegen die USA. Hier kostenlos streamen: Die Eröffnungsfeier in Mexiko am 11. Juni ab 19:30 Uhr auf Joyn Aus Sicht von ran-Redakteur Martin Volkmar gäbe es aber einige Alternativen, über die sich Julian Nagelsmann ernsthafte Gedanken machen sollte.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 23:50 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 23:50 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Tor: Manuel Neuer ist natürlich nur als Stammkeeper zurückgekehrt, rein von den Leistungen her spricht aber viel mehr für Oliver Baumann. Der Hoffenheimer hat eine bessere Saison gespielt, ist körperlich fitter, durch die WM-Qualifikation eingespielt mit der Defensive und hat zudem bislang durchweg überzeugende Leistungen in der Nationalelf gezeigt. Daher wäre er bei mir die Nummer eins.

ABWEHR: An Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck geht in der Innenverteidigung kein Weg vorbei, links würde ich aufgrund der weit größeren Erfahrung und der guten Spielzeit in Leipzig auf RB-Kapitän David Raum statt auf Youngster Nathaniel Brown setzen. Größtes Problem bleibt aber die rechte Abwehrseite, denn Joshua Kimmich ist dort verschenkt. Nur hat Nagelsmann keinen Backup nominiert, obwohl Yann-Aurel Bisseck die perfekte Alternative gewesen wäre. Somit gibt es im gesamten WM-Aufgebot keinen Spieler, der als Rechtsverteidiger in der Viererkette regelmäßig zu Einsatz gekommen ist. Das gilt auch für Waldemar Anton, der gegen die USA dort für Kimmich eingewechselt wurde. Trotzdem würde ich einen Innenverteidiger nach rechts stellen, nämlich Antonio Rüdiger. So wie beim WM-Sieg 2014, als Benedikt Höwedes aus dem Zentrum nach links rückte und auf der für ihn völlig ungewohnten Position überragend agierte. Auch Real-Profi Rüdiger ist erfahren genug, um die schon bei der AS Rom von ihm häufig ausgefüllte Rolle außen gut auszufüllen. Der Rückgriff auf einen zusätzlichen defensiv denkenden Abwehrspieler würde auch gegen gegnerische Topangreifer für mehr Sicherheit sorgen.

DEFENSIVES MITTELFELD: Wie oben schon erwähnt, muss Kimmich wie das gesamte Jahr bei Bayern auch in der DFB-Elf als Antreiber und Ballverteiler neben Teamkollege Aleks Pavlovic zentral im Mittelfeld spielen. Für Felix Nmecha wäre somit kein Platz, der Dortmunder ist aber nach seiner langen Verletzungspause ohnehin noch nicht in Bestform.

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OFFENSIVE: Auch hier würde ich deutlich anders aufstellen. Leroy Sane hat mich trotz des Siegtreffers gegen die USA zum wiederholten Male nicht überzeugt und weiter alleine auf sein vermeintliches Potenzial zu hoffen, ist nach so vielen verpassten Chancen blauäugig. Zudem spricht aktuell mehr dafür als dagegen, Jamal Musiala zumindest vorübergehend eine Schaffenspause zu geben, weil er nach wie vor weit von einstiger Klasse entfernt ist. Stattdessen würde ich Nadiem Amiri in der Mitte eine Chance geben und Kai Havertz nach rechts hinten ziehen, wo er seine Topqualität am besten zeigen kann. Links bleibt Flo Wirtz gesetzt. Statt Havertz würde ich in der Sturmspitze auf den einzigen verbliebenen echten Neuner im Kader setzen: Deniz Undav. Der Stuttgarter ist in Topform sowie immer torgefährlich und hat sich allein deshalb einen Platz in der Startelf verdient.