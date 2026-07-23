WM 2026: Doch kein Rot für Paredes! FIFA leitet Ermittlungen ein

Nach dem Abpfiff des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien gingen Leandro Paredes, Nahuel Molina und Co-Trainer Roberto Ayala auf spanische Spieler los. Jetzt hat die FIFA eine Untersuchung der Vorfälle eingeleitet.

Die hässlichen Szenen unmittelbar nach Abpfiff des Finals der Fußball-WM könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein unschönes Nachspiel haben.

Der Weltverband FIFA hat eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Spieler und Offizieller eingeleitet. Bei einer Verurteilung drohen Sperren.

Geht es nach Didi Hamann, fallen diese streng aus. Im Podcast von "Sky Sport Austria" machte er deutlich: "Ich würde beide (Paredes und Molina, Anm. d. Red.) ein Jahr sperren und dann sollen sie selber überlegen, ob sie nochmal zurückkommen. Aber so etwas geht nicht."

Nach dem Endspiel in New Jersey am Sonntagabend, das Spanien mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, kursierten Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie der Argentinier Leandro Paredes die Spanier Eric Garcia und Gavi attackiert. Der argentinische Co-Trainer Roberto Ayala schlug zudem Dani Olmo.

Paredes habe die Rote Karte gesehen, hieß es nach dem Spiel zunächst. Dem scheint aber nicht so zu sein. Im offiziellen Spielbericht tauchte nur eine Gelbe Karte für Paredes aus dem Finale auf, allerdings kein Platzverweis.