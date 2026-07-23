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WM 2026: Doch kein Rot für Paredes! FIFA leitet Ermittlungen ein
Aktualisiert:von SID/ran.de
ran Fußball
WM 2026: Fast 2 Millionen Menschen feiern Spaniens Weltmeister!
Videoclip • 01:07 Min
Nach dem Abpfiff des WM-Finales zwischen Spanien und Argentinien gingen Leandro Paredes, Nahuel Molina und Co-Trainer Roberto Ayala auf spanische Spieler los. Jetzt hat die FIFA eine Untersuchung der Vorfälle eingeleitet.
Die hässlichen Szenen unmittelbar nach Abpfiff des Finals der Fußball-WM könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein unschönes Nachspiel haben.
Der Weltverband FIFA hat eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Spieler und Offizieller eingeleitet. Bei einer Verurteilung drohen Sperren.
Geht es nach Didi Hamann, fallen diese streng aus. Im Podcast von "Sky Sport Austria" machte er deutlich: "Ich würde beide (Paredes und Molina, Anm. d. Red.) ein Jahr sperren und dann sollen sie selber überlegen, ob sie nochmal zurückkommen. Aber so etwas geht nicht."
Nach dem Endspiel in New Jersey am Sonntagabend, das Spanien mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, kursierten Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie der Argentinier Leandro Paredes die Spanier Eric Garcia und Gavi attackiert. Der argentinische Co-Trainer Roberto Ayala schlug zudem Dani Olmo.
Paredes habe die Rote Karte gesehen, hieß es nach dem Spiel zunächst. Dem scheint aber nicht so zu sein. Im offiziellen Spielbericht tauchte nur eine Gelbe Karte für Paredes aus dem Finale auf, allerdings kein Platzverweis.
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WM-Finale: FIFA untersucht Verhalten der Argentinier
Ermittelt wird dennoch. In einer Erklärung der FIFA, aus der mehrere internationale Medien, darunter der Sender "ESPN", zitieren, heißt es, dass ein Disziplinar- und Ethikstaatsanwalt ernannt worden sei, um mögliche Verstöße im Zusammenhang mit den Vorfällen nach dem Spiel zu untersuchen. Weitere Einzelheiten sollen bekannt gegeben werden, sobald ein entsprechender Bericht vorliege.
Sollte die FIFA eine Strafe aussprechen, dürfte diese empfindlich ausfallen. Dietmar Hamann forderte bei "Sky" sogar, dass Paredes für ein Jahr gesperrt wird.
Schon während des Spiels war gegen die Argentinier von Schiedsrichter Slavko Vincic ein Platzverweis ausgesprochen worden: Enzo Fernandez hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit Gelb-Rot gesehen.
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