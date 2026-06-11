WM 2026
WM 2026: EA Sports FC prognostiziert Weltmeister - und lag zuletzt immer richtig
Aktualisiert:von Oliver Jensen
ran Fußball
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Videoclip • 01:34 Min
Nachdem das Videospiel "EA Sports FC" vier Mal in Folge den richtigen Weltmeister vorhersagte, wurde die Prognose für die WM 2026 bereits heiß erwartet.
Wer bereits vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 wissen möchte, wer das Turnier gewinnt, kann sich das mit dem Videospiel "EA Sports FC 26" (ehemals FIFA) offenbar berechnen lassen.
Klingt verrückt, hat bei den letzten vier Weltmeisterschaften allerdings funktioniert.
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WM 2026: ran-Startelf des DFB-Teams - ohne Neuer, Musiala und Sane
Mit den Turnierprognosen lag der Publisher EA Sports in der Vergangenheit nämlich viermal in Folge richtig.
So sagte die KI den Weltmeistertitel Spaniens bei der WM 2010 ebenso korrekt voraus wie den Triumph Deutschlands 2014, Frankreichs Titelgewinn 2018 und den Erfolg Argentiniens bei der Weltmeisterschaft 2022.
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WM 2026: EA Sports tippt auf Spanien
Dementsprechend gespannt wurde die neue Simulation erwartet. Nun wurde verkündet, wer laut "EA Sports FC 26" das Turnier gewinnen dürfte - und zwar Spanien.
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Mit dieser Prognose steht EA Sports FC nicht alleine da. Der Opta-Datencomputer hat das Turnier 10.000 Mal durchgerechnet. Spanien wurde am häufigsten als Turniersieger ausgespuckt - nämlich in 16,3 Prozent aller Berechnungen.
Dahinter folgten Frankreich mit 12,6 Prozent, England mit 11,12 Prozent und Titelverteidiger Argentinien mit 10,3 Prozent. Deutschland landete mit 5,8 Prozent auf Rang 7.
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