Rudi Völler will für 1860 München spenden - zieht Julian Nagelsmann nach?

Nachdem das Videospiel "EA Sports FC" vier Mal in Folge den richtigen Weltmeister vorhersagte, wurde die Prognose für die WM 2026 bereits heiß erwartet.

Wer bereits vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 wissen möchte, wer das Turnier gewinnt, kann sich das mit dem Videospiel "EA Sports FC 26" (ehemals FIFA) offenbar berechnen lassen.

Klingt verrückt, hat bei den letzten vier Weltmeisterschaften allerdings funktioniert.

Mit den Turnierprognosen lag der Publisher EA Sports in der Vergangenheit nämlich viermal in Folge richtig.

So sagte die KI den Weltmeistertitel Spaniens bei der WM 2010 ebenso korrekt voraus wie den Triumph Deutschlands 2014, Frankreichs Titelgewinn 2018 und den Erfolg Argentiniens bei der Weltmeisterschaft 2022.