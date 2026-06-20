WM 2026: Ecuador vs. Curacao live im TV, Stream & Ticker - Infos zum Gruppenspiel

Am 2. Spieltag der Fußball WM 2026 treffen in der Gruppe E die Verlierer der ersten Runde aufeinander. Ecuador hatte zum Auftakt gegen die Elfenbeinküste mit 0:1 verloren, Curacao kam gegen ein furios aufspielendes DFB-Team mit 1:7 unter die Räder. ran liefert alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.

Im Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs wollen beide Teams Wiedergutmachung, wobei für Curacao schon die erste Teilnahme an einer WM-Endrunde ein Erfolg ist.

Will Ecuador noch eine Chance auf ein Weiterkommen wahren, muss dringend ein Sieg gegen den Außenseiter her. Dafür müssen sich die Südamerikaner vor allem offensiv deutlich verbessern.

Das Prunkstück Ecuadors ist derweil die Abwehr mit bekannten Namen wie PSG-Star Pacho und Piero Hincapie vom FC Arsenal. Sie sind das Herz der Viererkette. Im Mittelfeld wirbelt Moises Caicedo vom FC Chelsea. Gegen Curacao gilt Ecuador selbstverständlich als Favorit.