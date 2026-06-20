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WM 2026: Ecuador vs. Curacao live im TV, Stream & Ticker - Infos zum Gruppenspiel
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: „Muss man sacken lassen!“ Türkei-Legende Altintop sprachlos
Videoclip • 01:39 Min
Am 2. Spieltag der Fußball WM 2026 treffen in der Gruppe E die Verlierer der ersten Runde aufeinander. Ecuador hatte zum Auftakt gegen die Elfenbeinküste mit 0:1 verloren, Curacao kam gegen ein furios aufspielendes DFB-Team mit 1:7 unter die Räder. ran liefert alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.
Im Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs wollen beide Teams Wiedergutmachung, wobei für Curacao schon die erste Teilnahme an einer WM-Endrunde ein Erfolg ist.
Will Ecuador noch eine Chance auf ein Weiterkommen wahren, muss dringend ein Sieg gegen den Außenseiter her. Dafür müssen sich die Südamerikaner vor allem offensiv deutlich verbessern.
Das Prunkstück Ecuadors ist derweil die Abwehr mit bekannten Namen wie PSG-Star Pacho und Piero Hincapie vom FC Arsenal. Sie sind das Herz der Viererkette. Im Mittelfeld wirbelt Moises Caicedo vom FC Chelsea. Gegen Curacao gilt Ecuador selbstverständlich als Favorit.
Ecuador vs. Curacao live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Sonntag, 21. Juni 2026, 02:00 Uhr (MESZ) / 19 Uhr (Ortszeit)
Spielort: Kansas City, Missouri (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe E, 2. Spieltag
Wer überträgt Ecuador vs. Curacao live im TV und Stream?
Das Duell der deutschen Gruppengegner zwischen Ecuador und Curacao wird live im Free-TV und Stream im ZDF. Parallel dazu wird die Partie kostenpflichtig bei MagentaTV übertragen. Außerdem ab 2 Uhr im kostenlosen Livestream bei Joyn.
Kommende Livestreams
WM 2026: Ecuador vs. Curacao im Liveticker
Wer nicht so lange aufbleiben möchte, kein Problem. Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Spiel Ecuador gegen Curacao gibt es wie gewohnt auf ran.de - auch zum Nachlesen. Hier verpasst ihr keine Tore, Aufstellungen, Wechsel oder Highlights und seid hautnah dabei.
Der direkte Vergleich im Überblick
Beide Teams haben noch nie gegeneinander gespielt. Bei der WM 2026 kommt es also zu einer absoluten Premiere.
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