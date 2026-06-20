WM 2026: Schweinsteiger und Müller spotten über Schiedsrichter Zwayer

Den deutschen WM-Schiedsrichter Felix Zwayer plagen im Spiel zwischen den USA und Australien plötzlich Krämpfe. Das ist nicht nur eine Steilvorlage für die TV-Experten, sondern womöglich auch ein Fingerzeig für den weiteren Turnierverlauf.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Wie viel Wahrheit darin steckt, erfuhr der deutsche WM-Schiedsrichter Felix Zwayer.

Nachdem er in der Nachspielzeit der Partie zwischen Gastgeber USA und Australien wegen Krämpfen behandelt werden musste, machten sich die 2014er Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller über ihr lustig.

Angesprochen darauf, warum Aussie-Trainer Tony Popovic nach Abpfiff auf den Referee zustürmte, scherzte Schweinsteiger in der "ARD": "Klar, wenn der Felix Zwayer sich in der 94. Minute am Boden wälzt und einen Krampf vortäuscht." Und: "Er hat ein Highlight gesetzt: Er hat Standing Ovations bekommen, als er aufgestanden ist."

Müller spottete bei "MagentaTV": "Hinfallen ist das eine, aber Aufstehen das andere. Mir hat das Aufstehen etwas zu lange gedauert."