Fußball-WM
WM 2026 - DFB-Kader im Überblick: Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM-Kader: Julian Nagelsmann erklärt Neuer-Comeback
Videoclip • 01:54 Min
Das DFB-Team kämpft bei der Fußball-WM um den Titel. ran zeigt den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko um den fünften WM-Titel.
Doch welche Spieler wurden dafür überhaupt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert und haben es in den 26-Mann-Kader geschafft?
ran zeigt die DFB-Auswahl.
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Der offizielle DFB-Kader in der Übersicht
Tor
Manuel Neuer (FC Bayern München)
Abwehr
Joshua Kimmich (FC Bayern München)
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Jonathan Tah (FC Bayern München)
Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld/Angriff
Deniz Undav (VfB Stuttgart)
Kai Havertz (FC Arsenal)
Jamal Musiala (FC Bayern München)
Jamie Leweling (VfB Stuttgart)
Aleksandar Pavlović (FC Bayern München)
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05)
Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
Leon Goretzka (FC Bayern München)
Pascal Groß (Brighton&Hove Albion)
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Assan Ouedraogo (RB Leipzig) - für verletzt abgereisten Lennart Karl (FC Bayern München)
Leroy Sane (Galatasaray)
Angelo Stiller (VfB Stuttgart)
Nick Woltemade (Newcastle United)
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