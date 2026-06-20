WM 2026: Cristiano Ronaldos Verlobte kontert CR7-Kritik von Neves-Freundin!

ran Fußball WM 2026: "Sind unnütz!" Felix Magath rechnet mit Trinkpausen ab Videoclip • 03:35 Min Link kopieren Teilen

Eine "Majestätsbeleidung" sorgt beim WM-Mitfavoriten Portugal derzeit für reichlich Wirbel. So wagte es Madalena Aragao, Freundin von PSG-Profi Joao Neves, Superstar Cristiano Ronaldo vor dem zweiten WM-Auftritt am Dienstag (19 Uhr im Livestream bei Joyn) gegen Usbekistan öffentlich zu kritisieren. Jetzt meldet sich Ronaldos Verlobte Georgina zu Wort.

Die Schauspielerin hatte bei Instagram ein Foto mit ihrem Liebsten nach dem enttäuschenden 1:1 der Portugiesen gegen DR Kongo gepostet. Ein Ronaldo-Fan schrieb dazu: "Dein Freund ist ein Vollidiot. Sag ihm, er soll den Ball auf meinen GOAT spielen." Darauf antwortete Aragao, die immerhin eine Million Follower hat: "Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!"

CR7-Verlobte Georgina kontert Die Worte von Aragao sorgten nicht nur bei den Ronaldo-Fans für Unmut, auch Georgina brachten sie zum Kochen. Daher ließ sie die Situation nicht ungenutzt und konterte die Freundin von Neves mit den Worten "Wow! Diese Generation ist echt stark!" Laut mehrerer Aussagen im Netz soll Aragaos Kommentar ein Fake gewesen sein. Da wäre alle Mühe von Georgina umsonst gewesen. Fakt ist jedenfalls: Die Posts sind inzwischen gelöscht. Auch die Kommentarfunktion bei Aragao (20) wurde eingeschränkt, nachdem es durch "CR7"-Anhänger zu einem Shitstorm gekommen war. WM 2026 - Shitstorm für Joao Neves: Ronaldo-Fans wüten gegen Portugal-Kollegen

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Viel Kritik für Ronaldo Neves (21), der mit Paris Saint-Germain zuletzt die Champions League gewann, hatte zum Auftakt getroffen. Der 41 Jahre alte Ronaldo hatte dagegen massive Kritik einstecken müssen. TV-Experte Thierry Henry etwa warf dem fünfmaligen Weltfußballer blanken Egoismus vor. "Für alle Leute zu Hause, eine Sache ist ganz wichtig", sagte der frühere Torjäger bei Fox: "Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen." Auch der frühere Freiburger Trainer Christian Streich hatte im ZDF erklärt, dass er bei aller Bewunderung für Ronaldo aus taktischen Gründen wohl auf ihn verzichten würde. Rio-Weltmeister Christoph Kramer mutmaßte, dass viele portugiesische Nationalspieler insgeheim lieber ohne Ronaldo auflaufen würden.

Neves-Freundin wie einst Lisa Müller Der Fall Neves erinnert nun zumindest ein wenig an einen Fall Müller in Deutschland: 2018 war Lisa Müller, Ex-Frau von Thomas Müller, in die Schlagzeilen geraten. Nach dem 1:1 des FC Bayern gegen den SC Freiburg veröffentlichte sie bei Instagram ein Foto von Müller bei dessen Einwechslung. Ihr Kommentar in Richtung des damaligen Trainers Niko Kovac: "Mehr als 70 Minuten, bis der mal nen Geistesblitz hat." Lisa Müller entschuldigte sich anschließend.

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