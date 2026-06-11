Zur Einstimmung auf die WM geht Ecuadors Präsident Daniel Noboa einen speziellen Weg. Die Bevölkerung wird sich freuen.

Vier Tage vor dem ersten WM-Spiel Ecuadors wählte Präsident Daniel Noboa einen etwas anderen Ansatz, um das südamerikanische Land auf das Turnier einzustimmen. Wie Noboa am Donnerstag bei der Einweihung eines Straßenbauprojekts bekannt gab, entschied er sich, den Bierpreis für die Dauer der Weltmeisterschaft zu senken.

"Wir werden die Sonderverbrauchsteuer auf alle in Maßen konsumierten Getränke, einschließlich Bier, während der Weltmeisterschaft abschaffen. Auf diese Weise wird der Bierpreis um mehr als 20 Prozent sinken", sagte der Präsident und fügte hinzu, dass "sich ohnehin schon alle mehr auf Fußball als auf alles andere konzentrieren".

Noboa, der bei der Ankündigung das gelbe Trikot der Nationalmannschaft trug, zeigte sich zuversichtlich, dass die Nationalelf "sehr weit kommen" werde. Ecuador ist zum fünften Mal bei einer WM dabei, am Montag (1.00 Uhr MESZ) trifft das Team zum Auftakt auf die Elfenbeinküste, bevor es gegen Curacao (21. Juni) und Deutschland (25. Juni) geht.