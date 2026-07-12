ran Fußball WM 2026 - Fans schießen gegen England: "Unverdientester Halbfinalist" Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Beim hart erkämpften Sieg Englands im WM-Viertelfinale gegen Norwegen wurde Jude Bellingham zum Matchwinner - damit untermauert er immer mehr seine Führungs-Rolle bei den "Three Lions". Ein Kommentar.

Die englische Nationalmannschaft von Trainer Thomas Tuchel darf bei der WM 2026 weiterhin vom ersten Titel seit 1966 träumen - auch dank der Topform von Jude Bellingham. Man hat das starke Gefühl, dass der Star von Real Madrid immer besser und wichtiger für die "Three Lions" wird, je länger die Endrunde in Übersee dauert. FIFA-Boss Gianni Infantino über WM mit 64 Teams: "Wird diskutiert" Nach seinem Doppelpack beim 3:2-Sieg im Achtelfinale gegen Mexiko war der frühere Dortmunder auch im Viertelfinale gegen Norwegen mit zwei Toren wieder der Matchwinner.

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Jude Bellingham widerlegt seine Kritiker Dabei hätte alles ganz anders kommen können. Vor der WM gab es auf der Insel durchaus kritische Stimmen zu Bellingham. Einige Experten sprachen davon, dass der Mittelfeldspieler bei der Endrunde keinen Stammplatz haben sollte - die "Daily Mail" forderte im Spätherbst 2025 sogar von Tuchel, Bellingham erst gar nicht für die WM zu nominieren, titelte plakativ "Leave Jude at home". Grund dafür war unter anderem eine Schulterverletzung in der Vorsaison, selbst nach seinem Comeback für Real verzichtete Tuchel während einigen WM-Qualifikationsspielen auf Bellingham. Doch das ist längst Schnee von gestern oder gar vorgestern. Im Hier und Jetzt brilliert der 23-Jährige nicht nur wegen seiner beiden Treffer gegen Norwegen, die er in Torjäger-Manier erzielte. Vielmehr sorgte er mit Zweikampfstärke, Durchsetzungsvermögen und auch spielerischen Ideen offensiv wie defensiv für wichtige Momente im Spiel der Engländer. 111 Minuten hielt Bellingham im hochintensiven Viertelfinale durch, dann wurde er unter riesigem Applaus der englischen Fans ausgewechselt. Und spätestens jetzt kann sich Tuchel in seiner Haltung zu Bellingham absolut bestätigt fühlen. Er stellte den Ex-Dortmunder in allen bisherigen WM-Partien von Beginn an auf und der Star lieferte, hat jetzt bereits fünf Endrunden-Tore auf seinem Konto.