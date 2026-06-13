WM 2026: Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel lässt vier Spieler daheim

Vor der Abreise der englischen Nationalmannschaft zur WM 2026 nach Nordamerika hat Coach Thomas Tuchel vier Spieler nach Hause geschickt.

Wenn die englische Nationalmannschaft zur WM-Endrunde 2026 in Richtung Nordamerika aufbricht, werden vier Spieler nicht dabei sein, die bislang im Trainingslager der "Three Lions" auf dem Platz standen.

Wie der englische Fußballverband bekanntgab, bleiben die Talente Alex Scott (Bournemouth), Ethan Nwaneri (Arsenal), Rio Ngumoha (Liverpool) und Josh King (Fulham) zuhause.

Dies ist jedoch ganz und gar keine Form der Aussortierung, denn das Quartett war ohnehin nicht für den finalen 26-Mann-Kader der Engländer vorgesehen.