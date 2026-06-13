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WM 2026: Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel lässt vier Spieler daheim
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Videoclip • 01:21 Min
Vor der Abreise der englischen Nationalmannschaft zur WM 2026 nach Nordamerika hat Coach Thomas Tuchel vier Spieler nach Hause geschickt.
Wenn die englische Nationalmannschaft zur WM-Endrunde 2026 in Richtung Nordamerika aufbricht, werden vier Spieler nicht dabei sein, die bislang im Trainingslager der "Three Lions" auf dem Platz standen.
Wie der englische Fußballverband bekanntgab, bleiben die Talente Alex Scott (Bournemouth), Ethan Nwaneri (Arsenal), Rio Ngumoha (Liverpool) und Josh King (Fulham) zuhause.
Dies ist jedoch ganz und gar keine Form der Aussortierung, denn das Quartett war ohnehin nicht für den finalen 26-Mann-Kader der Engländer vorgesehen.
WM 2026: Englands Nationalmannschaft beklaut
Vielmehr sollten die Talente im Rahmen des Trainingslagers Erfahrungen sammeln und so näher an die Nationalmannschaft heranrücken. Zudem wären sie mögliche Alternativen gewesen, wenn sich andere Spieler während des Trainingslagers verletzt hätte und daher für das WM-Turnier ausgefallen wären.
Allerdings müssen sich Tuchel und Co. unmittelbar vor der Reise nach Übersee mit ganz anderen Problemen herumschlagen. Aus aufgebrochenen Fahrzeugen wurden wichtige Trainingsgegenstände gestohlen, darunter Trainingsbälle und Fußballschuhe.
Die aufgebrochenen Fahrzeuge waren schon auf dem Weg in die USA bzw. Kanada, als die bislang unbekannten Täter zuschlugen. Laut britischen Medienberichten sollen die Diebe nur einen einzigen Ball zurückgelassen haben.
Für England beginnt die WM-Endrunde am 17. Juni mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Kroatien (ab 22:00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream).
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