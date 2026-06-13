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WM 2026: Nationaltrainer verlängert noch vor dem ersten Spiel

Veröffentlicht:

von ran.joyn.de

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WM 2026 - Spielerfrau fürchtet Shitstorm: "Meistgehasste Deutsche"

Videoclip • 01:10 Min

Vor dem ersten Vorrundenspiel bei der WM 2026 hat der österreichische Fußball-Bund (ÖFB) die Vertragsverlängerung mit Trainer Ralf Rangnick bestätigt.

Nachdem Ralf Rangnick zuletzt als vermeintlich neuer starker Mann beim AC Mailand im Gespräch war, hat der 67-Jährige nun seine Zukunftsentscheidung getroffen.

Er bleibt der österreichischen Nationalmannschaft als Trainer treu und verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028.

Das gab der österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Samstagabend offiziell bekannt und beendete damit die Spekulationen um die mögliche Zukunft Rangnicks.

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Ralf Rangnick führte Österreich zur ersten WM seit 1998

Der frühere Bundesliga-Trainer Rangnick führte Österreich zuletzt zur ersten WM-Teilnahme seit 1998.

Er ist seit Juni 2022 Nationaltrainer in Österreich und schaffte es mit dem Team auch schon zur EM-Endrunde 2024 in Deutschland. Dort scheiterte Österreich dann im Achtelfinale mit 1:2 an der Türkei.

Bei der WM-Endrunde 2026 trifft das ÖFB-Team in der Vorrunde auf Jordanien, Argentinien und Algerien.

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