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WM 2026: Nationaltrainer verlängert noch vor dem ersten Spiel
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Videoclip • 01:10 Min
Vor dem ersten Vorrundenspiel bei der WM 2026 hat der österreichische Fußball-Bund (ÖFB) die Vertragsverlängerung mit Trainer Ralf Rangnick bestätigt.
Nachdem Ralf Rangnick zuletzt als vermeintlich neuer starker Mann beim AC Mailand im Gespräch war, hat der 67-Jährige nun seine Zukunftsentscheidung getroffen.
Er bleibt der österreichischen Nationalmannschaft als Trainer treu und verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028.
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Das gab der österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Samstagabend offiziell bekannt und beendete damit die Spekulationen um die mögliche Zukunft Rangnicks.
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Ralf Rangnick führte Österreich zur ersten WM seit 1998
Der frühere Bundesliga-Trainer Rangnick führte Österreich zuletzt zur ersten WM-Teilnahme seit 1998.
Er ist seit Juni 2022 Nationaltrainer in Österreich und schaffte es mit dem Team auch schon zur EM-Endrunde 2024 in Deutschland. Dort scheiterte Österreich dann im Achtelfinale mit 1:2 an der Türkei.
Bei der WM-Endrunde 2026 trifft das ÖFB-Team in der Vorrunde auf Jordanien, Argentinien und Algerien.
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