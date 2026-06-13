Vor dem ersten Vorrundenspiel bei der WM 2026 hat der österreichische Fußball-Bund (ÖFB) die Vertragsverlängerung mit Trainer Ralf Rangnick bestätigt.

Nachdem Ralf Rangnick zuletzt als vermeintlich neuer starker Mann beim AC Mailand im Gespräch war, hat der 67-Jährige nun seine Zukunftsentscheidung getroffen.

Er bleibt der österreichischen Nationalmannschaft als Trainer treu und verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028.

Das gab der österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Samstagabend offiziell bekannt und beendete damit die Spekulationen um die mögliche Zukunft Rangnicks.