ran Fußball DFB-Team: Deutschland statt USA! Nathaniel Brown klärt auf Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Zum Auftakt geht es für die Türkei gegen Australien. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream und zur Anstoßzeit.

Mal wieder geht die Türkei als einer der "Geheimfavoriten" in ein Turnier. Mit Superstars wie Arda Güler oder Kenan Yildiz will das stolze Land endlich wieder bei einer WM für Furore sorgen. WM 2026: Australien vs. Türkei am 14. Juni ab 06:00 Uhr im Liveticker Der letzte Auftritt bei der Endrunde einer Weltmeisterschaft liegt nämlich schon einige Zeit zurück. Bei der WM 2002 gewannen die Türken das Spiel um Platz drei gegen Südkorea mit 3:2. Zuvor war man im Halbfinale mit 0:1 gegen den späteren Weltmeister Brasilien ausgeschieden. In den USA, Mexiko und Kanada soll nun ein ähnlicher Erfolg her. Ein Sieg im ersten Spiel gegen Australien wäre dabei ein guter Start!

Australien vs. Türkei live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Sonntag, 14. Juni 2026, 06:00 Uhr (MESZ)

Spielort: BC Place Vancouver (Vancouver)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D

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Australien - Türkei live im TV und Stream sehen Fußballfans müssen sich für dieses Highlight den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung wird das Spiel in Deutschland am frühen Sonntagmorgen um 06:00 Uhr angepfiffen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen den Australien und der Türkei gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.

WM 2026: Australien gegen die Türkei im Liveticker Wer um 6 Uhr morgens nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Australien vs. Türkei gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Türkei vs. Australien live: Warum läuft das WM-Spiel nicht im Free-TV? Dass nicht mehr alle Spiele der Fußball-WM im Free-TV laufen, liegt primär daran, dass die Deutsche Telekom die exklusiven Gesamtrechte für die Weltmeisterschaft erworben hat. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen nur eine Sublizenz für einen Teil der Spiele gekauft. Laut Medienstaatsvertrag (früher Rundfunkstaatsvertrag) müssen gewisse Spiele jedoch im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen werden, darunter: Eröffnungsspiel, alle Deutschland-Spiele sowie die Halbfinals und das Finale. Für Fans bedeutet das: Die wichtigsten Free-TV-Spiele sind abgedeckt, aber nicht jede Partie ist ohne Abo zu sehen.

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