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WM 2026 - Entscheidung um Sperre von Ex-Bundesliga-Stürmer gegen Deutschland gefallen

Aktualisiert:

von ran.de

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Hier wohnt das DFB-Team während der WM

Videoclip • 01:21 Min • Ab 12

Curacao musste vor dem WM-Auftaktspiel gegen Deutschland um Ex-Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia bangen. Der Ex-Bochumer und -Hoffenheimer sah im Testspiel die Rote Karte. Jetzt steht fest, ob er das spiel gegen die DFB-Elf verpassen wird.

WM-Debütant Curacao muss zum Auftakt der WM 2026 nicht auf Ex-Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia verzichten. Der 32-Jährige wurde lediglich für ein Spiel gesperrt und steht damit gegen die DFB-Elf zur Verfügung. Diese Strafe wird der 13-malige Nationalspieler im Testspiel gegen Aruba am Sonntag absitzen.

Im Testspiel gegen Schottland hatte Angreifer Jürgen Locadia, der 22 Bundesliga-Spiele für den VfL Bochum und die TSG 1899 Hoffenheim absolvierte, die Rote Karte gesehen. Nach einem Ellbogenschlag gegen den Schotten Aaron Hickey war er nach VAR-Einsatz des Feldes verwiesen worden.

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FIFA-Kommission hätte auch längere Sperre aussprechen können

Eine Rote Karte in einem internationalen A-Länderspiel (auch Testspiel) zieht grundsätzlich eine automatische Sperre für das nächste Spiel nach sich.

Bei schweren Vergehen wie einer Tätlichkeit kann die FIFA die Sperre jedoch auf mehrere Spiele ausdehnen und diese auch über Freundschaftsspiele hinaus auf den offiziellen Wettbewerb (hier die WM) anwenden.

Typischerweise drohen bei solch einem Ellbogenschlag zwei bis drei Spiele Sperre. Damit hat Locadia ordentlich Glück gehabt.

Auch interessant: WM 2026: Das sind die neuen Regeln für das Turnier

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