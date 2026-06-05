WM 2026 - Entscheidung um Sperre von Ex-Bundesliga-Stürmer gegen Deutschland gefallen

:newstime Hier wohnt das DFB-Team während der WM Videoclip • 01:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Curacao musste vor dem WM-Auftaktspiel gegen Deutschland um Ex-Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia bangen. Der Ex-Bochumer und -Hoffenheimer sah im Testspiel die Rote Karte. Jetzt steht fest, ob er das spiel gegen die DFB-Elf verpassen wird.

WM-Debütant Curacao muss zum Auftakt der WM 2026 nicht auf Ex-Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia verzichten. Der 32-Jährige wurde lediglich für ein Spiel gesperrt und steht damit gegen die DFB-Elf zur Verfügung. Diese Strafe wird der 13-malige Nationalspieler im Testspiel gegen Aruba am Sonntag absitzen. Im Testspiel gegen Schottland hatte Angreifer Jürgen Locadia, der 22 Bundesliga-Spiele für den VfL Bochum und die TSG 1899 Hoffenheim absolvierte, die Rote Karte gesehen. Nach einem Ellbogenschlag gegen den Schotten Aaron Hickey war er nach VAR-Einsatz des Feldes verwiesen worden.

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