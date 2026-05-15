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WM 2026: Ex-Bayern-Star Matthijs de Ligt muss verletzungsbedingt passen - korrigierender Eingriff nötig

Veröffentlicht:

von SID

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Videoclip • 01:09 Min

Die Niederlande muss auf Ex-Bayern-Star Matthijs de Ligt verzichten. Der Innenverteidiger ist verletzungsbedingt nicht dabei.

Der frühere Bayern-Star Matthijs de Ligt steht der Niederlande für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht zur Verfügung. Der Innenverteidiger von Manchester United unterzog sich einer Operation am Rücken, teilte Englands Rekordmeister mit.

Der 26-Jährige wird voraussichtlich erst wieder zu Beginn der kommenden Saison einsatzbereit sein. Die Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni.

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De Ligt muss sich korrigierenden Eingriff unterziehen

De Ligt, der zwischen 2022 und 2024 in München spielte, fällt aufgrund einer Rückenverletzung seit vergangenen November aus.

"Nachdem er während seines gesamten Rehabilitationsprozesses fleißig gearbeitet hat, wurde entschieden, dass ein korrigierender Eingriff die beste Vorgehensweise ist", hieß es nun vonseiten der Red Devils.

Er sei "allen dankbar, die mich in dieser schwierigen Phase in meiner Karriere unterstützen", sagte de Ligt, der bisher 52 Mal für die Elftal auf dem Platz stand.

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