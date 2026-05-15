ran Fußball WM 2026: Mit Madonna und Shakira! Irre Halbzeit-Show beim Finale geplant Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Die Niederlande muss auf Ex-Bayern-Star Matthijs de Ligt verzichten. Der Innenverteidiger ist verletzungsbedingt nicht dabei.

Der frühere Bayern-Star Matthijs de Ligt steht der Niederlande für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht zur Verfügung. Der Innenverteidiger von Manchester United unterzog sich einer Operation am Rücken, teilte Englands Rekordmeister mit. Der 26-Jährige wird voraussichtlich erst wieder zu Beginn der kommenden Saison einsatzbereit sein. Die Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni.

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