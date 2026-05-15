Weltmeisterschaft
DFB-Team: Assistenztrainer von Julian Nagelsmann von seinem Klub entlassen
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
ran Fußball
"Bundestrainer muss sich nicht erklären" - Weltmeister äußert sich zu Nagelsmann
Videoclip • 01:26 Min
Alfred Schreuder kann sich schon jetzt voll und ganz auf die deutsche Nationalmannschaft fokussieren. Der Co-Trainer von Julian Nagelsmann wurde von seinem saudischen Klub entlassen.
Trainer Alfred Schreuder ist am Mittwoch von seinem saudischen Klub Al Diraiyah FC entlassen worden. Das bestätigte sein Verein mittlerweile offiziell.
Der Niederländer, der erst im vergangenen Dezember den Job beim Zweitligisten übernommen hatte, kann sich nun voll und ganz auf die WM konzentrieren.
Dort wird der 53-Jährige als Assistenzcoach von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft gehören.
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DFB-Team: Schreuder erst seit März Co-Trainer von Nagelsmann
Im März wurde Schreuder von Nagelsmann, mit dem er zwischen 2016 und 2018 bereits bei der TSG Hoffenheim zusammengearbeitet hatte, zum DFB geholt.
Der Zeitpunkt von Schreuders Entlassung ist insofern kurios, als dass er mit Al Diraiyah zumindest noch die theoretische Möglichkeit gehabt hätte, in die Saudi Pro League aufzusteigen.
Der direkte Durchmarsch des Zweitliga-Aufsteigers in die erste Liga wurde zwar knapp verpasst. Doch über die Playoffs besteht trotzdem weiterhin die Möglichkeit, die Saudi Pro League zu erreichen. Dies soll nun jedoch mit einem neuen Trainer gelingen.
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